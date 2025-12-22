Популярни
Сбогом с големия спортист и филантроп Боян Радев
България се прощава с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
България се прощава днес с двукратния олимпийски шампион в борбата Боян Радев.

Поклонението пред тленните му останки ще се състои от 11:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Легендарният спортист, колекционер и дарител си отиде от този свят на 18 декември на 83-годишна възраст.

Радев е първият двукратен олимпийски шампион на България. Той печели златни отличия в Токио през 1964 г. и Мексико през 1968 г. Възпитаникът на школата на Левски получава най-високото отличие на Международната федерация по борба (ФИЛА), „Златна огърлица“, през 2009-а. Майсторът на класическия стил е приет и в Залата на славата на Международната федерация по борба (ФИЛА) в Оклахома (САЩ).

Освен успехи на олимпийски игри, във визитката на славния борец присъстват и успехи от световни и европейски първенства. През 1966 г. в Толедо най-добрият спортист на България в три отделни години става световен шампион, а четири години по-рано завоюва сребърно отличие от Мондиала по борба. През 1967 г. в Ню Делхи отново се преборва за среброто.

