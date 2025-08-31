Вход свободен за първия мач на Борислав Младенов с Апоел Тел Авив

Българският национал Борислав Младенов ще изиграе първия си мач с новия си отбор Апоел Тел Авив. Това ще се случи на 3 септември (сряда) от 19:00 часа в зала "Арена София", когато израелският гранд ще се изправи срещу бронзовия медалист от Sesame Национална баскетболна лига през изминалия сезон Балкан в контролна среща.

Организаторите на събитието пуснаха вход свободен за всички желаещи да гледат мача, който ще ги доближи до отбора, който през този сезон ще играе домакинските си мачове от Евролигата именно в България, като те са разпределени между София и Ботевград.

Баскетболистите на Димитрис Итудис започнаха подготовка за новия сезон преди седмица, като няколко дни преди това стана ясно, че червения екип ще носи и Младенов. Припомняме ви, че той подписа тригодишен договор с тима от Израел.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов