  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Победи за Христова и Гергана Иванова

Победи за Христова и Гергана Иванова

  • 21 дек 2025 | 15:56
  • 418
  • 0
Победи за Христова и Гергана Иванова

Борислава Христова игра на ниво за тима на Атинайкос, който стигна до осми пореден успех в първенството на Гърция. Отборът спечели гостуването си на Анортозис с 86:66 (17:12, 20:19, 26:18, 23:17) в мач от 11-ия кръг.

Националката започна като титуляр и завърши с 11 точки, 5 борби, 4 асистенции и 1 отнета топка за 24 игрови минути.

Атинайкос е лидер в класирането с девет победи и една загуба. Следващият мач за Христова и съотборничките ѝ ще бъде на 3 януари, когато ще приемат Панатинайкос.

Гергана Иванова и Роял Касторс Брен пък спечелиха като гости на Донза с 80:49 (26:16, 23:17, 20:6, 11:9) в двубой от 12-ия кръг на белгийското първенство.

Българката започна в стартовата петица и записа 9 точки, 4 борби, 4 асистенции и 1 чадър за 24 минути.

Роял Касторс Брен е едноличен лидер в първенството с 11 успеха и само 1 поражение.

Снимка: athinaikoswbc.gr

