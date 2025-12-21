Популярни
Везенков и Олимпиакос излизат за 11-а поредна победа в Гърция

  • 21 дек 2025 | 08:20
След убедителната победа в петък срещу АСВЕЛ Вильорбан в Евролигата, днес Александър Везенков и Олимпиакос отново ще излязат на паркета пред своите фенове в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея, този път за двубой от гръцкото първенство. В 13:00 часа българско време шампионите приемат предпоследния в класирането на местната Баскет лига Колосос Родос. Двубоят е от 11-ия кръг.

Везенков и Олимпиакос се разправиха с АСВЕЛ

Олимпиакос е водач в класирането, като е безупречен в гръцкото първенство с 10 победи от 10 мача. Тимът от Родос пък е със само два успеха и цели седем поражения. Колосос е в серия от 4 поредни поражения в Баскет лига. Зад Колосос в подреждането е единствено 13-ият Паниониос, който има само една победа и девет загуби дотук.

Снимки: Imago

