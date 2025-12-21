Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Спартак Плевен преследва нова победа срещу Левски

Спартак Плевен преследва нова победа срещу Левски

  • 21 дек 2025 | 08:15
  • 495
  • 1
Спартак Плевен преследва нова победа срещу Левски

Днес ще се изиграе последният мач от 12-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. В 13:00 часа Левски приема Спартак Плевен в "Триадица" в търсене на втората си победа от началото на сезона в родното първенство. "Сините" са с една победа и 9 загуби на предпоследното 10-о място в класирането. Плевенчани се намират на петата позиция с 6 успеха и 4 поражения.

Преди броени дни Спартак надделя у дома над английския Нюкасъл Ийгълс с 95:91 в мач от турнира Европейска северна лига и би следвало да се очаква, че ще влезе със самочувствие в днешниата среща.

През миналия сезон Спартак спечели и трите си двубоя от редовния сезон на Sesame НБЛ със столичани, а в първия кръг от настоящия шампионат плевенчани надиграха днешния си противник с 81:66 у дома. Спартак е в серия от седем поредни победи срещу Левски от март 2023 година насам.

Снимка: BC Spartak Pleven / Facebook

