Агенция Digital ID ще ръководи маркетинга на баскетболния отбор Апоел по време на участието му в Евролигата в София

Една от водещите български рекламни агенции, Digital ID, е избрана за официална маркетингова агенция на баскетболен клуб Апоел Тел Авив за домакинските мачове на отбора от Евролигата в София. Digital ID ще отговаря за всички комуникации, стратегия за съдържание, дигитално присъствие и преживявания в залата, като също така ще ръководи всички търговски и партньорски възможности за отбора.

Апоел пристига с голям брой звезди, включително бивши играчи от НБА и топ таланти от Европа, което подчертава амбицията на клуба да се състезава на най-високото ниво в континенталния баскетбол. С богата традиция, отборът е готов да превърне кампанията си в Евролигата в София в знаков момент както за българските, така и за регионалните фенове на баскетбола, някои от които за първи път ще изживеят на живо най-високото ниво на европейския баскетбол.

„Апоел Тел Авив докарва в София баскетбол от най-висок калибър с Евролигата, а ние ще им помогнем да направят това преживяване за феновете още по-ангажиращо“, каза Чавдар Платиканов, съосновател и главен изпълнителен директор на Digital ID.

„Много сме горди с тази възможност и с това, че допринасяме за представянето на спорт от световна класа в София.“ каза Бен Робина, който ръководи маркетинга на отбора.

Очаква се мачовете да привлекат хиляди зрители, спонсори и медийно внимание, което превръща това сътрудничество в значителен тласък за спортната и развлекателната екосистема в България.