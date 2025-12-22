Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шест мача в НБА тази нощ

Шест мача в НБА тази нощ

  • 22 дек 2025 | 01:18
  • 365
  • 0
Шест мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят шест мача от редовния сезон в НБА. Предстоят някои интересни битки.

Нощта започна с ранния двубой между Атланта Хоукс и Чикаго Булс. Двата тима ни предложиха страхотно зрелище, завършило с успех на Биковете със 152:150.

В 01:00 часа предстоят два мача в Ню Йорк. Първият от тях противопоставя Бруклин Нетс и Торонто Раптърс.

По същото време е и срещата в "Медисън Скуеър Гардън" между Ню Йорк Никс и Маями Хийт.

След това в 02:00 часа Вашингтон Уизардс приема Сан Антонио Спърс.

Тогава играят и Минесота Тимбъруулвс и Милуоки Бъкс.

Последната среща за нощга ни пренася в Западната конференция, където ще видим двубой между Сакраменто Кингс и Хюстън Рокетс.

