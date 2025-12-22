Лейкърс свой играч заради скандал със съдиите

Лос Анджелис Лейкърс наскоро победиха Юта Джаз в напрегнат мач, който се проведе в Солт Лейк Сити, с резултат 143:135. Двубоят обаче беше белязан от инцидент на полувремето, а в центъра на вниманието се оказа Маркъс Смарт.

Той се скара със съдиите, което предизвика напрежение в отбора и на терена. Според официалния протокол от мача, Смарт е използвал неподходящ речник и жестове към съдиите, което доведе до глоба от 35 000 долара от страна на „Джаз“.

През този сезон Смарт е изиграл 17 мача за Лейкърс, като е отбелязвал средно по 10,7 точки на мач. Освен това, той записва 2,9 асистенции и 2,5 борби, прекарвайки около 27 минути на паркета на мач. Ясно е, че неговият принос към отбора е значителен, но подобни инциденти могат да нарушат хармонията в тима и да повлияят на репутацията му.

