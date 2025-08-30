Популярни
  Делова получи повиквателна за националния отбор на Косово, въпреки че ЦСКА го обяви за контузен

  30 авг 2025 | 13:39
Защитникът на ЦСКА Лумбард Делова беше включен в състава на националния отбор на Косово за световните квалификации с Швейцария и Швеция в началото на септември. Повиквателната е изненадваща, тъй като вчера треньорът на "червените" Душан Керкез обяви, че футболистът е контузен и пропуска мача със Славия. Двубоят с "белите" от 7-ия кръг на efbet Лига е тази вечер на стадиона в "Овча купел".

26-годишният Делова получи удар в бедрото в края на първото полувреме при загубата с 0:1 от ЦСКА 1948 и беше заменен принудително още на почивката.

