ЦСКА остава без победа в първенството, „червените“ се добраха до трудна точка срещу Славия – на живо след 2:2
  2. Славия
  3. Балов: Започваме да надграждаме

Балов: Започваме да надграждаме

  • 30 авг 2025 | 23:22
  • 346
  • 0

Крилото на Славия Кристиян Балов сподели мнението си след равенството с ЦСКА (2:2) на стадион "Александър Шаламанов". Младокът изрази съжаление, че "белите" не са спечелили трите точки днес.

"За мен не е заслужено, че спечелихме само една точка, но така се разви двубоят. Надявам се след паузата да спечелим срещу ЦСКА 1948. Този гол ни мотивира, много красив гол. Ако не беше влязъл, можеше да победим.

Винаги съм на 100%. Давам максималното от себе си, за да мога да помогна на отбора. Продължавам да работя и се надявам занапред да се представям по същия начин.

Мисля, че започваме да надграждаме. Играем хубав футбол, създаваме положения, но днес не успяхме да ги реализираме. Това е футболът. ЦСКА още не са намерили ритъма. Мисля, че и те в следващия мачове ще се представят по-добре. Играят хубав футбол, но нямат късмет", заяви Балов.

