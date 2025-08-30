Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

Популярни
ЦСКА гостува на Славия в опит да сложи край на кошмарната си серия без победа от началото на новия сезон. Двубоят от седмия кръг на efbet Лига е тази вечер от 21:15 часа на стадион "Александър Шаламанов" и ще бъде ръководен от Георги Давидов.

"Червените" имат само 3 точки след петте си изиграни мача и се намират на дъното в класирането. Отборът на Златомир Загорчич, който в понеделник записа първия си успех през кампанията, пък е две места по-напред, като има и точка повече от днешния си съперник.

Със сигурност и двата тима влизат в срещата от непривични за тях позиции, така че ще търсят задължителна победа, с която да зарадват своите привърженици. Все пак "белите" успяха да подобрят настроението си, след като се наложиха над Арда с 2:0, докато ситуацията при "армейците" се влоши още повече след минималната загуба от ЦСКА 1948 (0:1) преди седмица.

Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор
Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

В дните преди двубоя от ЦСКА излязоха с официална позиция срещу решението на Съдийската комисия да назначи Георги Давидов за главен арбитър. За последно той ръководи мач на столичани през март месец, а заради допуснатите грешки тогава беше наказан.

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия
ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

Нападателят Аарон Исека, който така и не успя да вкара гол в efbet Лига, откакто пристигна в Борисовата градина миналото лято, вече не е част от отбора на Душан Керкез, след като разтрогна договора си с клуба.

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига
ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

Наставникът на "червените" няма да може да разчита на Лумбард Делова, който е с контузия, а до последно под въпрос остават Кевин Додай и Георги Чорбаджийски.

Делова пропуска мача със Славия
Делова пропуска мача със Славия

През седмицата Славия привлече централния защитник Никола Савич, който може да запише първи игрови минути с бялата фланелка още днес. Аут обаче е Тони Тасев, който все още се възстановява от травмата в десния глезен.

Славия привлече сръбски защитник
Славия привлече сръбски защитник

СЛАВИЯ - ЦСКА

НАЧАЛО: 21:15 часа
СЪДИЯ: Георги Давидов
СТАДИОН: "Александър Шаламанов", София

