Додай в групата на ЦСКА за Славия

Треньорският щаб на ЦСКА определи предварителна група от 22 футболисти за днешното гостуване на Славия от VII кръг на българското първенство. Мачът стартира в 21:15 ч. на стадион "Александър Шаламанов" в София, а в последния момент ще стане ясно кои двама играчи на "армейците" няма да попаднат в разширения състав за срещата.

В групата се завръща едно от летните попълнения – Кевин Додай, който дебютира срещу Локомотив (Пловдив), но след това се контузи и без извън сметките на треньора Душан Керкез за няколко седмици.

Групата на ЦСКА:



Вратари: 1. Густаво Бусато, 12. Марин Орлинов, 21. Фьодор Лапоухов



Защитници: 19. Иван Турицов, 2. Пастор, 3. Сейни Санянг, 14. Теодор Иванов, 4. Адриан Лапеня, 13. Браян Кордоба



Халфове: 6. Бруно Жордао, 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето'о, 24. Юлиан Илиев, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 23. Илиан Антонов, 11. Мохамед Брахими, 22. Кевин Додай



Нападатели: 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 91. Йоан Борносузов