Коби Мейно пожела да напусне Манчестър Юнайтед

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Коби Мейно е поискал да напусне тима под наем до края на трансферния прозорец, който затваря в понеделник, 1 септември, съобщават "ББС" и "Скай Спортс". Халфът е заявил пред ръководството на “червените дяволи”, че не желае да прекъсва връзките си с клуба, но в същото време желае да получи повече игрово време. Халфът е получил отрицателен отговор от страна на шефовете на тима, тъй като те са му обяснили, че той е смятан за важна част от настоящето и бъдещето на клуба и трябва да остане на “Олд Трафорд”, където да демонстрира желанието си да се бори за титулярна позиция в състава на Рубен Аморим.

Гарначо ще е четвъртият най-скъп изходящ трансфер на Манчестър Юнайтед

Португалецът остави Мейно на скамейката в първите два мача на Манчестър Юнайтед от началото на сезона, но го пусна като титуляр при унизителното поражение на клуба от члена на Лига 2 във втория кръг за “Карабао къп”. Коби Мейно има тежка задача пред себе си, тъй като в момента той се бори за една от двете позиции в халфовата линия на “червените дяволи” с капитана на тима Бруно Фернандеш, което бе потвърдено от самия Рубен Аморим преди няколко дни. Очаква се на “Олд Трафорд” да имат натоварени няколко дни до края на трансферния пазар, тъй като се очаква да бъдат завършени сделките по напускането на Антони, Алехандро Гарначо, Расмус Хойлунд и тази по привличането на стража на Роял Антверп Сен Ламенс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages