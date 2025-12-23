Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

Въпреки че до началото на сезон 2026/2027 в ШЛ има повече от шест месеца, вече са ясни цели 10 от 27-те потенциални съперника на българския шампион.

Той отново ще стартира от първия квалификационен кръг. В него единственият сигурен поставен ще е Лудогорец, ако триумфира с титлата на България. Левски, който към момента е лидер в родното първенство със 7 точки преднина пред ЦСКА 1948 и разградчани, също има шанс да попадне в урната на фаворитите при благоприятно развитие на останалите европейски шампионати, но той не е толкова голям.

Всички останали наши клубове ще са при непоставените, ако триумфират с титлата на България.

По традиция УЕФА разделя шампионите в първия предварителен кръг на две урни от по 14 тима - поставени и непоставени. В деня на жребия, който ще се проведе на 16/17 юни 2026 г., се правят нови разбивки на регионален принцип, които свеждат до минимум варианта българският първенец да се изправи срещу, да речем, ирландския.

Тук правим уточнение, че изброените по-долу клубове не са от най-силните, тъй като в този кръг към тях ще се присъединят шампионите на Унгария, Румъния, Словакия, Словения, Азербайджан, а не е изключено дори и този на Украйна.

Ето известните до момента потенциални съперници на българския първенец за старта на ШЛ през сезон 2026/2027:

Левски (ако е поставен) и Лудогорец:

Беларус - Витебск

Грузия - Иберия 1999

Литва - Кауно (Жалгирис)

Левски (ако е непоставен) и всеки друг български тим без Лудогорец:

Естония - Флора (Талин)

Латвия - Рига ФК

Казахстан - Кайрат

Минимална вероятност да срещне някой от тези отбори, но все пак я има:

Финландия - КуПС

Исландия - Викингур

Ирландия - Шамрок Роувърс

Фарьорски острови - Клаксвик