Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

  • 23 дек 2025 | 11:38
  • 5464
  • 7

Въпреки че до началото на сезон 2026/2027 в ШЛ има повече от шест месеца, вече са ясни цели 10 от 27-те потенциални съперника на българския шампион.

Той отново ще стартира от първия квалификационен кръг. В него единственият сигурен поставен ще е Лудогорец, ако триумфира с титлата на България. Левски, който към момента е лидер в родното първенство със 7 точки преднина пред ЦСКА 1948 и разградчани, също има шанс да попадне в урната на фаворитите при благоприятно развитие на останалите европейски шампионати, но той не е толкова голям.

Всички останали наши клубове ще са при непоставените, ако триумфират с титлата на България.

По традиция УЕФА разделя шампионите в първия предварителен кръг на две урни от по 14 тима - поставени и непоставени. В деня на жребия, който ще се проведе на 16/17 юни 2026 г., се правят нови разбивки на регионален принцип, които свеждат до минимум варианта българският първенец да се изправи срещу, да речем, ирландския.

Тук правим уточнение, че изброените по-долу клубове не са от най-силните, тъй като в този кръг към тях ще се присъединят шампионите на Унгария, Румъния, Словакия, Словения, Азербайджан, а не е изключено дори и този на Украйна.

Ето известните до момента потенциални съперници на българския първенец за старта на ШЛ през сезон 2026/2027:

Левски (ако е поставен) и Лудогорец:

Беларус - Витебск
Грузия - Иберия 1999
Литва - Кауно (Жалгирис)

Левски (ако е непоставен) и всеки друг български тим без Лудогорец:

Естония - Флора (Талин)
Латвия - Рига ФК
Казахстан - Кайрат

Минимална вероятност да срещне някой от тези отбори, но все пак я има:

Финландия - КуПС
Исландия - Викингур
Ирландия - Шамрок Роувърс
Фарьорски острови - Клаксвик

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Още един разочароващ резултат за Здравко Димитров и Бодрумспор

Още един разочароващ резултат за Здравко Димитров и Бодрумспор

  • 23 дек 2025 | 00:56
  • 2161
  • 0
Вихрен привлече опитен вратар

Вихрен привлече опитен вратар

  • 22 дек 2025 | 19:33
  • 5092
  • 1
Бивш играч на ЦСКА 1948 се завърна в Бразилия

Бивш играч на ЦСКА 1948 се завърна в Бразилия

  • 22 дек 2025 | 19:00
  • 3299
  • 0
Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

  • 22 дек 2025 | 18:01
  • 32327
  • 48
90% от "Армията" вече са с козирка

90% от "Армията" вече са с козирка

  • 22 дек 2025 | 17:40
  • 31868
  • 296
Клубове от няколко държави искат разтрогнал с Локо (Пд)

Клубове от няколко държави искат разтрогнал с Локо (Пд)

  • 22 дек 2025 | 16:09
  • 2498
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 8147
  • 15
ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

  • 23 дек 2025 | 10:27
  • 10526
  • 21
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 2260
  • 2
Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

  • 23 дек 2025 | 09:49
  • 4572
  • 13
Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

  • 23 дек 2025 | 07:51
  • 9588
  • 22