Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Аморим отново залага на Байъндър, Шешко пак на пейката (съставите)

Аморим отново залага на Байъндър, Шешко пак на пейката (съставите)

  • 30 авг 2025 | 16:03
  • 1320
  • 1
Аморим отново залага на Байъндър, Шешко пак на пейката (съставите)

Манчестър Юнайтед приема Бърнли в среща от третия кръг на Премиър Лийг. Това е отличен шанс за “червените дяволи” да запишат първа победа за сезона, тъй като гостите са един от най-слабите отбори във Висшата лига. Тимът на Скот Паркър обаче вече има победа в първенството, след като спечели срещу Съндърланд преди седмица, а след това записа и успех срещу Дарби в Купата на лигата. Ман Юнайтед пък допусна през седмицата срамно отпадане от четвъртодивизионния Гримзби в Купата на Лигата и напрежението на “Олд Трафорд” е голямо.

Рубен Аморим отново залага на Алтай Байъндър на вратата, след като Андре Онана получи шанс срещу Гримзби и не се представи много добре. Наставникът е направил само една промяна от мача с Фулъм преди седмица. Диого Далот е титуляр за сметка на Патрик Доргу. В атака отново ще действат Мбемо, Куня и Маунт, а Бенямин Шешко пак е на резервната скамейката.

МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД - БЪРНЛИ

МАН ЮНАЙТЕД: Байъндър, Йоро, Де Лихт, Шоу, Далот, Диало, Каземиро, Бруно Фернандеш, Мбемо, Куня, Маунт
БЪРНЛИ: Дубравка, Уокър, Хартман, Естеве, Ексал, Угочукву, Антъни, Кълън, Ханибал, Бруун Ларсен, Фостър

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Челси 2:0 Фулъм, Енцо Фернандес удвои от дузпа

Челси 2:0 Фулъм, Енцо Фернандес удвои от дузпа

  • 30 авг 2025 | 16:15
  • 7101
  • 28
Арсенал открива Шампионската лига (програмата по дни и часове)

Арсенал открива Шампионската лига (програмата по дни и часове)

  • 30 авг 2025 | 15:02
  • 3166
  • 0
Ханзи Флик потвърди за Гави и каза какво се случва с Фермин Лопес

Ханзи Флик потвърди за Гави и каза какво се случва с Фермин Лопес

  • 30 авг 2025 | 14:24
  • 3636
  • 6
Кристофър Нкунку вече е футболист Милан

Кристофър Нкунку вече е футболист Милан

  • 30 авг 2025 | 13:43
  • 2758
  • 5
Официално: Мойс Кийн във Фиорентина за още дълго време

Официално: Мойс Кийн във Фиорентина за още дълго време

  • 30 авг 2025 | 13:32
  • 941
  • 0
Джаксън напуска Челси в посока Байерн срещу необичайно висока сума

Джаксън напуска Челси в посока Байерн срещу необичайно висока сума

  • 30 авг 2025 | 13:08
  • 11438
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

  • 30 авг 2025 | 14:36
  • 5344
  • 3
Новият футболист на Левски вече е при "сините"

Новият футболист на Левски вече е при "сините"

  • 30 авг 2025 | 14:28
  • 12427
  • 15
Челси 2:0 Фулъм, Енцо Фернандес удвои от дузпа

Челси 2:0 Фулъм, Енцо Фернандес удвои от дузпа

  • 30 авг 2025 | 16:15
  • 7101
  • 28
Нюкасъл обяви рекордната покупка, която доближава Исак до Ливърпул

Нюкасъл обяви рекордната покупка, която доближава Исак до Ливърпул

  • 30 авг 2025 | 13:07
  • 12026
  • 6
Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

  • 30 авг 2025 | 08:00
  • 17120
  • 187
Ден 4 на ЕвроБаскет: Германия продължава да гази

Ден 4 на ЕвроБаскет: Германия продължава да гази

  • 30 авг 2025 | 15:30
  • 4795
  • 0