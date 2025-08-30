Аморим отново залага на Байъндър, Шешко пак на пейката (съставите)

Манчестър Юнайтед приема Бърнли в среща от третия кръг на Премиър Лийг. Това е отличен шанс за “червените дяволи” да запишат първа победа за сезона, тъй като гостите са един от най-слабите отбори във Висшата лига. Тимът на Скот Паркър обаче вече има победа в първенството, след като спечели срещу Съндърланд преди седмица, а след това записа и успех срещу Дарби в Купата на лигата. Ман Юнайтед пък допусна през седмицата срамно отпадане от четвъртодивизионния Гримзби в Купата на Лигата и напрежението на “Олд Трафорд” е голямо.

Рубен Аморим отново залага на Алтай Байъндър на вратата, след като Андре Онана получи шанс срещу Гримзби и не се представи много добре. Наставникът е направил само една промяна от мача с Фулъм преди седмица. Диого Далот е титуляр за сметка на Патрик Доргу. В атака отново ще действат Мбемо, Куня и Маунт, а Бенямин Шешко пак е на резервната скамейката.

Ruben names his XI to face Burnley 👊 — Manchester United (@ManUtd) August 30, 2025

МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД - БЪРНЛИ

МАН ЮНАЙТЕД: Байъндър, Йоро, Де Лихт, Шоу, Далот, Диало, Каземиро, Бруно Фернандеш, Мбемо, Куня, Маунт

БЪРНЛИ: Дубравка, Уокър, Хартман, Естеве, Ексал, Угочукву, Антъни, Кълън, Ханибал, Бруун Ларсен, Фостър

Следвай ни:

Снимки: Imago