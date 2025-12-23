Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

След период на колебания в резултатите Ливърпул постепенно се стабилизира и записа три поредни победи във всички турнири. Тимът посреща Коледа на пето място в Премиър лийг с равен актив с четвъртия Челси. Наравно с празничната атмосфера, мърсисайдци трябва да мислят и за идния си сблъсък Уулвърхамптън в събота (27 декември). Мачът ще е на “Анфийлд”, а съперникът е в трагична форма, което е предпоставка за лесен успех на “червените”. На фона на това мениджърът Арне Слот коментира тежката контузия на Александър Исак, който е със счупен крак и беше опериран. Той все пак очаква да може да разчита на него преди края на сезона.

Ето какво заяви нидерландецът по редица теми:

За Александър Исак

Исак ще отсъства дълго време - няколко месеца. Това е много, много голямо разочарование и за него, и за нас. Влизането на Ван де Вен срещу Алекс беше безразсъдно. Ако направиш такъв шпагат 10 пъти, в 10 от тях има шанс да се получи сериозна контузия. Убеден съм, че Алекс може да изиграе роля във финалната част на сезона. Това беше изключително предизвикателен и труден период за него. Когато се присъединиш към нов клуб, си много развълнуван и искаш веднага да покажеш качествата си, но това просто беше невъзможно. Ако не си тренирал два или три месеца на сериозно ниво, в тази лига трябва да си на върха на формата си, за да окажеш влияние в мача. Знаехме, че ще отнеме месеци. Знаехме, че ще му трябва време, затова е толкова лош късмет, че сега е контузен, защото, както всички видяхме с головете му срещу Уест Хам и Тотнъм, той се доближаваше все повече до играча, който беше в Нюкасъл.

За другите с травми

Конър Брадли е под въпрос – 50/50. Днес и утре няма да тренира с нас. В петък ще видим точно в какво състояние е и дали може да бъде в групата. Джо Гомес няма да бъде на разположение, Ендо също няма да бъде, а при Коди Гакпо ситуацията е донякъде подобна на тази при Конър.

За натоварването на наличните играчи

Това е допълнителният проблем, който идва с контузиите. Повечето от травмите, които имаме, не са свързани с претоварване. При Исак това няма нищо общо с натоварването, същото важи и за Ендо. Има една-две, които може да са свързани с това – Коди има мускулна контузия, както и Джо Гомес. Виртц е добре, просто получи крампи срещу Тотнъм. В идеалния случай бих могъл да го пощадя повече, но е добре.

Какво предстои

Единствените ми мисли са за предстоящите два мача (Уулвс, 27 дек и Лиийдс 1 яну) – отново два трудни, при това домакински, което е хубаво. Време е наличните играчи да запретнат ръкави, а и феновете също, за да ни помогнат да постигнем възможно най-добрите резултати. Футболистите, които са на разположение, трябва да дадат всичко от себе си, а запалянковци – както обикновено го правят. Фокусиран съм върху това.

За Уулвърхамптън

Всеки мач в Премиър лийг е опасен. Уулвс се доближават все повече до добри резултати. Срещу Арсенал като гости резултатът в 90-ата беше 1:1. Както винаги, във всеки двубой от първенството има предизвикателство. Същото е и с този.

Взаимовръзката между Виртц и Керкез вляво

Всеки футболист, който често играе с друг, изгражда по-добра връзка с него. Същото беше и с Коди. Нормално е: ако четири-пет пъти сте заедно на терена, ще имате по-добро разбирателство. Иначе на Керкез му дадох почивка срещу Интер, но и така той после едва успява да изкара мачовете. Но това не ме изненадва. Хубавото е, че сега има много време до събота.

За Нгумоа

Казах и миналия път – за възрастта си, той е на 17 години, а има най-много игрови минути от всички 17-годишни във Висшата лига. Това показва колко специално ниво вече има. Говори за качествата му. Не е нормално 17-годишен да получава толкова много игрово време. Но това също така говори и за липсата на други налични опции. През уикенда обаче Коди може да се върне, Федерико може да играе там, Флориан също. Срещу Тотнъм имаше четирима играчи до 21 години на пейката.

За Фримпонг

През уикенда можехме да го използваме най-много за 30 минути, тъй като беше извън игра доста дълго време. Джереми може да започне като титуляр този уикенд, ако взема такова решение. Понякога обстоятелствата се променят и трябва да поемеш повече рискове, отколкото когато всички са на разположение.

За Екитике

Тепърва той трябва да става още по-силен физически. Важното е, че вече е по-здрав. Юго може да вкарва голове, владее отлично топката, показва умения в дрибъла… разполага с много качества като цяло. Вече се е адаптирал към Висшата лига, а най-важното е как може да доминира с физиката си – това е нещото, върху което работи наистина усилено. В последните две, три, четири минути срещу Тотнъм беше много, много, много уморен. Често го виждам това. Но за тези играчи почти няма почивка и трябва да го отчетем. Всеки път се борят, борят, борят – от първата до последната секунда.

За статичните положения

В момента не се фокусираме специално върху статичните положения – знам колко са важни, а значението им става все по-голямо. Именно затова сме толкова раздразнени от нашата статистика. Невъзможно е да си в топ 4 или топ 5 с такъв баланс при статичните положения, да не говорим за спечелване на титлата. По отношение на головете от игра, които ние сме вкарали, мисля, че сме на върха. По средата на миналия сезон не бяхме допуснали нито едно попадение от статично положение. И във втората половина на сезона имахме много добра статистика в това отношение. Нашата подредба в защита е същата, почти като на всички останали отбори в лигата. Не би трябвало да допускаме толкова голове, колкото ни вкарват. През лятото сменихме някои футболисти, но не мисля, че това е оказало голямо влияние – тези, които се махнаха, не бяха онези, които правеха разликата в защита.