Гарначо пристигна в Лондон, Челси и Ман Юнайтед оформиха документите по трансфера

Алехандро Гарначо е пристигнал в Лондон, за да премине медицински прегледи преди да завърши трансфера си от Манчестър Юнайтед в Челси, информира италианският трансферен експерт Фабрицио Романо. Двата клуба вече са постигнали пълна договорка, а всички документи по сделката вече са оформени и подписани. Още вчера стана ясно, че “сините” ще платят 40 милиона паунда за аржентинското крило на “червените дяволи”, а на “Олд Трафорд” ще приберат и допълнителни 10% при евентуален негов бъдещ трансфер. Самият играч пък ще подпише договор за седем сезона с лондончани.

🚨💙 Alejandro Garnacho has arrived in London as Chelsea and Manchester United have signed all documents.



The deal is completed club to club for £40m plus 10% sell-on clause. 🇦🇷



Medical to follow then Garnacho will sign his seven year deal at Chelsea. pic.twitter.com/PoiNPy1CfO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Гарначо бе заявил категорично, че иска да премине в Челси още преди два месеца и през това време отхвърли няколко солидни оферти, една от които бе от страна на Байерн (Мюнхен). През миналата година той записа 10 гола и 11 асистенции на сметката си в 58 двубоя за Манчестър Юнайтед, но след финала в Лига Европа влезе в конфликт с мениджъра на тима Рубен Аморим, което пък от своя страна доведе до изваждането му от състава и поставянето му в трансферната листа. Той бе обект на интерес от страна на Челси още през януари, но сега вече ще заиграе на “Стамфорд Бридж”.

Гарначо ще е четвъртият най-скъп изходящ трансфер на Манчестър Юнайтед

Снимки: Gettyimages