Гарначо пристигна в Лондон, Челси и Ман Юнайтед оформиха документите по трансфера

Алехандро Гарначо е пристигнал в Лондон, за да премине медицински прегледи преди да завърши трансфера си от Манчестър Юнайтед в Челси, информира италианският трансферен експерт Фабрицио Романо. Двата клуба вече са постигнали пълна договорка, а всички документи по сделката вече са оформени и подписани. Още вчера стана ясно, че “сините” ще платят 40 милиона паунда за аржентинското крило на “червените дяволи”, а на “Олд Трафорд” ще приберат и допълнителни 10% при евентуален негов бъдещ трансфер. Самият играч пък ще подпише договор за седем сезона с лондончани.
Гарначо бе заявил категорично, че иска да премине в Челси още преди два месеца и през това време отхвърли няколко солидни оферти, една от които бе от страна на Байерн (Мюнхен). През миналата година той записа 10 гола и 11 асистенции на сметката си в 58 двубоя за Манчестър Юнайтед, но след финала в Лига Европа влезе в конфликт с мениджъра на тима Рубен Аморим, което пък от своя страна доведе до изваждането му от състава и поставянето му в трансферната листа. Той бе обект на интерес от страна на Челси още през януари, но сега вече ще заиграе на “Стамфорд Бридж”.
Гарначо ще е четвъртият най-скъп изходящ трансфер на Манчестър Юнайтед
Снимки: Gettyimages