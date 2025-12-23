Ще продължи ли победната серия на Арсенал срещу Кристъл Палас?

Арсенал и Кристъл Палас ще се изправят един срещу друг в четвъртфинален двубой от "Карабао Къп". Двубоят на "Емиратс" е с начален час 22:00 часа. Лондонското дерби обещава много емоции, макар че "топчиите" ще влязат в него като изявен фаворит и ще се опитат да направят важна крачка към спечелването на трофея.

Арсенал е в серия от четири победи в последните пет мача. През уикенда съставът на Микел Артета победи Евертън като гост с 1:0, а преди това надделя над Уулвърхамптън с 2:1 и разгроми Брюж като гост с 3:0 в Шампионската лига. Единственото поражение в този период дойде от Астън Вила с 1:2.



В "Карабао Къп" Арсенал започна участието си с успех с 2:0 срещу Порт Вейл, а след това отстрани със същия резултат Брайтън на осминафиналите.

Кристъл Палас показва колеблива форма с две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет мача. "Орлите" загубиха от Лийдс с 1:4, завършиха наравно 2:2 с КуПС в Лигата на конференциите и претърпяха поражение от Манчестър Сити с 0:3. Преди това обаче тимът от "Селхърст Парк" постигна две победи - срещу Шелбърн с 3:0 в Лигата на конференциите и срещу Фулъм с 2:1 в шампионата.



В "Карабао Къп" момчетата на Оливер Гласнер елиминираха Милуол с 2:1, а след това разгромиха с 3:0 Ливърпул насред "Анфийлд".

Арсенал разполага с почти пълен състав за предстоящия мач, като Мартин Йодегор се очаква да се завърне в стартовия състав след лека контузия. Букайо Сака и Габриел Мартинели са в отлична форма, като и двамата отбелязаха голове в последния мач срещу Евертън. Виктор Гьокереш вероятно ще застане на върха на атаката.



Кристъл Палас има проблеми в защитата, като Марк Геи е под въпрос за мача поради мускулна травма. Едуард Нкетия ще се изправи срещу бившия си отбор и ще иска да се докаже. Исмаила Сар, който показва добра форма в последните седмици, почти сигурно ще започне в стартовия състав на "орлите".

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 26 октомври 2025 г. в мач от Премиър лийг и Арсенал победи с 1:0. Попадението отбеляза Еберечи Езе, който беше привлечен през лятото именно от "орлите".



По-рано през годината двубоят съперниците направиха 2:2 в Премиър лийг. Арсенал няма поражение от Кристъл Палас в осем поредни срещи.

Снимки: Imago