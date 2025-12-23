Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Ще продължи ли победната серия на Арсенал срещу Кристъл Палас?

Ще продължи ли победната серия на Арсенал срещу Кристъл Палас?

  • 23 дек 2025 | 08:00
  • 1864
  • 0
Ще продължи ли победната серия на Арсенал срещу Кристъл Палас?

Арсенал и Кристъл Палас ще се изправят един срещу друг в четвъртфинален двубой от "Карабао Къп". Двубоят на "Емиратс" е с начален час 22:00 часа. Лондонското дерби обещава много емоции, макар че "топчиите" ще влязат в него като изявен фаворит и ще се опитат да направят важна крачка към спечелването на трофея.

Арсенал е в серия от четири победи в последните пет мача. През уикенда съставът на Микел Артета победи Евертън като гост с 1:0, а преди това надделя над Уулвърхамптън с 2:1 и разгроми Брюж като гост с 3:0 в Шампионската лига. Единственото поражение в този период дойде от Астън Вила с 1:2.

В "Карабао Къп" Арсенал започна участието си с успех с 2:0 срещу Порт Вейл, а след това отстрани със същия резултат Брайтън на осминафиналите.

Кристъл Палас показва колеблива форма с две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет мача. "Орлите" загубиха от Лийдс с 1:4, завършиха наравно 2:2 с КуПС в Лигата на конференциите и претърпяха поражение от Манчестър Сити с 0:3. Преди това обаче тимът от "Селхърст Парк" постигна две победи - срещу Шелбърн с 3:0 в Лигата на конференциите и срещу Фулъм с 2:1 в шампионата.

В "Карабао Къп" момчетата на Оливер Гласнер елиминираха Милуол с 2:1, а след това разгромиха с 3:0 Ливърпул насред "Анфийлд".

Арсенал разполага с почти пълен състав за предстоящия мач, като Мартин Йодегор се очаква да се завърне в стартовия състав след лека контузия. Букайо Сака и Габриел Мартинели са в отлична форма, като и двамата отбелязаха голове в последния мач срещу Евертън. Виктор Гьокереш вероятно ще застане на върха на атаката.

Кристъл Палас има проблеми в защитата, като Марк Геи е под въпрос за мача поради мускулна травма. Едуард Нкетия ще се изправи срещу бившия си отбор и ще иска да се докаже. Исмаила Сар, който показва добра форма в последните седмици, почти сигурно ще започне в стартовия състав на "орлите".

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 26 октомври 2025 г. в мач от Премиър лийг и Арсенал победи с 1:0. Попадението отбеляза Еберечи Езе, който беше привлечен през лятото именно от "орлите".

По-рано през годината двубоят съперниците направиха 2:2 в Премиър лийг. Арсенал няма поражение от Кристъл Палас в осем поредни срещи.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Милан се отърва от Дивок Ориги

Милан се отърва от Дивок Ориги

  • 23 дек 2025 | 06:21
  • 1717
  • 0
Бивш футболист на Барселона, Интер и ПСЖ прекрати кариерата си

Бивш футболист на Барселона, Интер и ПСЖ прекрати кариерата си

  • 23 дек 2025 | 05:55
  • 4388
  • 0
Зиркзее иска в Рома, но Манчестър Юнайтед не бърза с отговора

Зиркзее иска в Рома, но Манчестър Юнайтед не бърза с отговора

  • 23 дек 2025 | 05:29
  • 2489
  • 0
Конте: Надиграхме съперника по всички показатели

Конте: Надиграхме съперника по всички показатели

  • 23 дек 2025 | 05:03
  • 1917
  • 3
Президентът на Серия "А" разкри защо Милан и Комо няма да играят в Пърт

Президентът на Серия "А" разкри защо Милан и Комо няма да играят в Пърт

  • 23 дек 2025 | 04:36
  • 1425
  • 0
ФИФА изпробва нова технология за определяне на аут и засада

ФИФА изпробва нова технология за определяне на аут и засада

  • 23 дек 2025 | 04:12
  • 1381
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул потвърди ужасната новина за Исак

Ливърпул потвърди ужасната новина за Исак

  • 23 дек 2025 | 00:07
  • 17183
  • 6
Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

  • 23 дек 2025 | 07:51
  • 3862
  • 12
Нерес блесна и донесе на Наполи невиждан от времето на Марадона дубъл

Нерес блесна и донесе на Наполи невиждан от времето на Марадона дубъл

  • 22 дек 2025 | 22:52
  • 19928
  • 12
Sesame НБЛ продължава с предпразничен кръг

Sesame НБЛ продължава с предпразничен кръг

  • 23 дек 2025 | 07:00
  • 1279
  • 0
Евролигата глези феновете със седем мача преди Коледа

Евролигата глези феновете със седем мача преди Коледа

  • 23 дек 2025 | 07:30
  • 1111
  • 0