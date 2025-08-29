Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Шампион с Наполи се връща в тима

Шампион с Наполи се връща в тима

  • 29 авг 2025 | 04:31
  • 252
  • 0
Шампион с Наполи се връща в тима

Елиф Елмас отново ще играе в Наполи. Днес северномакедонският национал ще пристигне в Италия за медицински прегледи и ще подпише договор с "партенопеите".

Наполи ще вземе халфа под наем от РБ Лайпциг срещу 2 млн. евро, а в договора ще има и опция за закупуването му срещу 16 млн. евро.

През втората половина на миналия сезон Елиф Елмас носеше екипа на Торино като преотстъпен и се очакваше да остане при "биковете". Вместо това, той ще се завърне в Неапол.

Елмас напусна Наполи през януари 2024 година за 23 млн. евро. Той беше част от шампионския състав през сезон 2022/23.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ювентус готви оферта за халф на Милан

Ювентус готви оферта за халф на Милан

  • 29 авг 2025 | 03:43
  • 281
  • 0
Барса вдигна цената на Фермин Лопес, за да откаже Челси

Барса вдигна цената на Фермин Лопес, за да откаже Челси

  • 29 авг 2025 | 03:26
  • 404
  • 0
Жирона отново ще разчита на украински голаджия

Жирона отново ще разчита на украински голаджия

  • 29 авг 2025 | 03:16
  • 334
  • 0
Аспиликуета се разбра със Севиля

Аспиликуета се разбра със Севиля

  • 29 авг 2025 | 02:42
  • 402
  • 0
Бешикташ уволни Солскяер след провала срещу Лозана

Бешикташ уволни Солскяер след провала срещу Лозана

  • 29 авг 2025 | 02:30
  • 578
  • 0
Гарначо ще е четвъртият най-скъп изходящ трансфер на Манчестър Юнайтед

Гарначо ще е четвъртият най-скъп изходящ трансфер на Манчестър Юнайтед

  • 29 авг 2025 | 02:00
  • 1580
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 175330
  • 1007
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 83275
  • 129
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 16113
  • 4
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 58114
  • 44
Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

  • 28 авг 2025 | 23:10
  • 14401
  • 69
Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

  • 28 авг 2025 | 18:30
  • 62579
  • 40