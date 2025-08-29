Шампион с Наполи се връща в тима

Елиф Елмас отново ще играе в Наполи. Днес северномакедонският национал ще пристигне в Италия за медицински прегледи и ще подпише договор с "партенопеите".

Наполи ще вземе халфа под наем от РБ Лайпциг срещу 2 млн. евро, а в договора ще има и опция за закупуването му срещу 16 млн. евро.

🚨🔵⚪️ Elif Elmas to Napoli, here we go! Deal in place for loan with buy clause as Elmas returns to Napoli from RB Leipzig.



Elmas has agreed immediately to the move weeks ago as he only wanted Napoli ahead of other options.



Back. 🔙🇲🇰 pic.twitter.com/GLanIUiVDJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025

През втората половина на миналия сезон Елиф Елмас носеше екипа на Торино като преотстъпен и се очакваше да остане при "биковете". Вместо това, той ще се завърне в Неапол.

Елмас напусна Наполи през януари 2024 година за 23 млн. евро. Той беше част от шампионския състав през сезон 2022/23.