Шампион с Наполи се връща в тима

Елиф Елмас отново ще играе в Наполи. Днес северномакедонският национал ще пристигне в Италия за медицински прегледи и ще подпише договор с "партенопеите".
Наполи ще вземе халфа под наем от РБ Лайпциг срещу 2 млн. евро, а в договора ще има и опция за закупуването му срещу 16 млн. евро.
През втората половина на миналия сезон Елиф Елмас носеше екипа на Торино като преотстъпен и се очакваше да остане при "биковете". Вместо това, той ще се завърне в Неапол.
Елмас напусна Наполи през януари 2024 година за 23 млн. евро. Той беше част от шампионския състав през сезон 2022/23.