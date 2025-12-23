Популярни
Конте: Надиграхме съперника по всички показатели

  • 23 дек 2025 | 01:43
  • 153
  • 0

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте беше много щастлив след победата с 2:0 над Болоня във финала за Суперкупата на Италия.

„Поздравявам играчите за безупречно изиграния турнир. Искахме да поднесем този трофей на себе си и на нашите фенове като подарък и да им пожелаем щастлива Коледа. Приятно е да отбележиш този празник с трофей. Спечелихме Скудетото, а сега и Суперкупата срещу много силни съперници“, заяви Конте.

„Нека не забравяме, че преди две години Наполи загуби финала за Суперкупата от Интер. Всички знаем, че във футбола значение има само победата. Никой не поглежда списъка с трофеи, за да види дали си стигнал до финал, и това го казва човек, който е губил много като играч. Аз съм сребърен медалист от Световно и Европейско първенство, губил съм множество финали. Това боли, защото знаеш, че си изминал страхотен път, но ти липсва черешката на тортата. Искам да отбележа работата на Болоня и особено на Винченцо Италиано“, добави той.

„Миналата година спечелихме първенството с много ограничен състав. Тази година имаме много нови играчи, но все още не сме готови да бъдем лидери. Целим се в класиране за Шампионската лига и знаем, че ще бъде много трудно. Знаем, че с упорит труд можем да постигнем много", подчерта Конте.

„Ако погледнем създадените от нас положения, можехме да бъдем много по-ефективни. Изиграхме отличен мач в много отношения. Голът на Нерес беше шампионски подвиг. Внимателно изучихме всички ситуации, които биха могли да създадат проблеми на Болоня“, анализира опитният специалист.

„Мисля, че нашата работа е да разширяваме познанията на играчите. Работя активно върху този аспект и вярвам, че всеки футболист, с когото съм работил, се е усъвършенствал в технически и психологически план“, завърши треньорът на Наполи.

Снимки: Gettyimages

