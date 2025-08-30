Популярни
  • 30 авг 2025 | 01:17
  • 1047
  • 0
Обрат: Бетис оттегли офертата си за Антони, след като Манчестър Юнайтед я прие

Трансферната сага около Антони продължава. В последните часове Манчестър Юнайтед прие офертата на Бетис за закупуването на бразилското крило, след което "вердибланкос" изненадващо оттеглиха предложението си.

Причината Бетис да стопира преговорите е, че не може да си позволи нито трансферната сума за Антони, нито да удовлетвори финансовите изисквания на самия играч. От клуба разясниха позицията си в официално изявление.

Преди това Манчестър Юнайтед позволи на нападателя да пътува до Севиля за финализиране на сделката. От Бетис обаче искат или Антони да намали изискванията си, или Юнайтед да му изплати частична компенсация.

На "Олд Трафорд" смятата, че всичко това е тактически ход от страна на Бетис, за да привлече бразилеца за по-ниска сума от вече договорената. Съвсем не е ясно и дали Антони е готов да направи финансови отстъпки.

