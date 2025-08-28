На "Олд Трафорд" вече се оглеждат за заместник на Аморим

Ръководството на Манчестър Юнайтед е започнало да обмисля кой ще замени Рубен Аморим, ако мениджърът бъде уволнен. "Червените дяволи" вчера допуснаха срамно отпадане от Купата на Лигата от Гримсби Таун. Това бе първата загуба от четвъртодивизионен отбор в историята на клуба.
След това представяне, доста от феновете на Ман Юнайтед поискаха оставката на Аморим. Самият португалец намекна, че може да си тръгне. "Нещо трябва да се промени, а няма отново да смениш 22 играчи", заяви той. Миналия сезон той на два пъти говори за напускане, а след загубата от Тотнъм на финала в Лига Европа предложи да си тръгне без компенсация.
През лятото шефовете на "червените дяволи" подкрепиха треньора и бяха дадени над 200 милиона за лятна селекция. Надеждите за промяна обаче започват да се изпаряват след три изиграни мача. Според някои английски медии ръководството вече мисли за негов заместник и е набелязало наставника на Кристъл Палас Оливер Гласнер, който изведе тима до триумф във ФА Къп миналия сезон, и треньора на Борнемут Андони Ираола.
