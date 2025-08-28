На "Олд Трафорд" вече се оглеждат за заместник на Аморим

Ръководството на Манчестър Юнайтед е започнало да обмисля кой ще замени Рубен Аморим, ако мениджърът бъде уволнен. "Червените дяволи" вчера допуснаха срамно отпадане от Купата на Лигата от Гримсби Таун. Това бе първата загуба от четвъртодивизионен отбор в историята на клуба.

След това представяне, доста от феновете на Ман Юнайтед поискаха оставката на Аморим. Самият португалец намекна, че може да си тръгне. "Нещо трябва да се промени, а няма отново да смениш 22 играчи", заяви той. Миналия сезон той на два пъти говори за напускане, а след загубата от Тотнъм на финала в Лига Европа предложи да си тръгне без компенсация.

💣🚨🚨BREAKING: Two of the names on the official shortlist to replace Ruben Amorim are Oliver Glasner and Andoni Iraola, among others.



[@caughtoffside]



If these are the candidates to replace Amorim, we’d be better off sticking with him through thick and thin! 🙏🏻 pic.twitter.com/uZbjTGLse0 — mufcytp (@mufcytp) August 28, 2025

През лятото шефовете на "червените дяволи" подкрепиха треньора и бяха дадени над 200 милиона за лятна селекция. Надеждите за промяна обаче започват да се изпаряват след три изиграни мача. Според някои английски медии ръководството вече мисли за негов заместник и е набелязало наставника на Кристъл Палас Оливер Гласнер, който изведе тима до триумф във ФА Къп миналия сезон, и треньора на Борнемут Андони Ираола.

