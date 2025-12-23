Бивш футболист на Барселона, Интер и ПСЖ прекрати кариерата си

Бившият полузащитник на Барселона, Интер и Пари Сен Жермен Рафиня Алкантара обяви, че слага край на своята професионална футболна кариера.

„След известно време извън терена и дълго възстановяване, дойде моментът да съобщя нещо важно. Взех решение да прекратя кариерата си“, заяви Рафиня във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи.

„Преди малко повече от година получих контузия в коляното, която, за съжаление, не ми позволява да се състезавам отново на най-високо ниво. Беше трудно да се примиря с това. Футболът е част от живота ми, откакто се помня, и разбирам, че вече не мога да му се посветя по същия начин, както винаги“, добави той.

„През последните 20 години футболът беше част от ежедневието ми, моята движеща сила. Днес започва нов етап, без тръпката от състезанията, но пълен с причини за усмивки. Благодаря на семейството ми, че винаги беше до мен. Благодаря на всички за любовта и подкрепата. Благодаря на футбола, че ме направи това, което съм. До нови срещи“, завърши бразилецът.

Рафиня Алкантара е възпитаник на академията на Барселона. С каталунския клуб той стана три пъти шампион на Испания и спечели Шампионската лига през сезон 2014/15. В хода на кариерата си халфът игра още за Селта, ПСЖ, Интер и Реал Сосиедад.

През 2016 година Рафиня Алкантара стана олимпийски шампион с националния отбор на Бразилия. Последният клуб в кариерата на 32-годишния Алкантара беше катарският Ал-Араби.