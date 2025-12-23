Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

Бъдещето на кипърския нападател на ЦСКА Йоанис Питас продължава да бъде обект на сериозен интерес както от родината му, така и от чуждестранни клубове. Според последните информации, иранският Естеглал е отправил изключително примамливо предложение към футболиста на "армейците".

Офертата е за годишна заплата, доближаваща един милион евро, твърди Shoot and Goal.

Това предложение е ясен знак за високата оценка, която треньорът на иранския тим - Рикардо Са Пинто, има към качествата на Питас.

Играчът пристигна в Борисовата градина в началото на 2025 г. и взе участие в общо 43 срещи с червената фланелка. В тях той реализира 16 гола и добави 5 асистенции. През този сезон той няма пропуснат мач за "армейците".