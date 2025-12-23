Милан се отърва от Дивок Ориги

Милан най-накрая успя да прекрати договора на Дивок Ориги. Това се случва след месеци на преговори с един от най-неуспешните трансфери в историята на „росонерите“.
Клубът успя да постигне споразумение и документите за прекратяване на контракта по взаимно съгласие вече са подписани.
Договорът на белгиеца трябваше да изтече през юни 2026 г. Въпреки че беше напълно изваден от състава в продължение на година и половина, той упорито отказваше да се откаже от изгодното си споразумение.
Последната поява на Ориги с фланелката на Милан датира от май 2023 година.
Напдателят пристигна като свободен агент от Ливърпул през юли 2022 година, но записа 27 мача и отбеляза два гола – срещу Монца и Сасуоло, след което беше изпратен под наем в Нотингам Форест за сезон 2023/24.
Ибрахимович посочи двама, които не са част от плановете в Милан
Въпреки че се завърна в клуба през юли 2024 одина, той така и не изигра повече нито един мач. В отчаян опит да го принудят да напусне, ръководството го изпрати в младежкия отбор. Този ход обаче не даде резултат, тъй като 30-годишният нападател изглеждаше напълно доволен да получава заплатата си, без дори да стъпва на терена.
Според "Гадзета дело Спорт", договорът на Ориги му е носел по 300 000 евро на месец, или около 4 милиона евро нетно на сезон. Белгиецът дори не си е правил труда да тренира с младежката формация, а вместо това е пътувал между Рим и Флоренция, работейки с личен треньор, за да поддържа форма.
Снимки: Imago