Наполи и Ман Юнайтед близо до договорка, Хойлунд може да лети за Рим още днес

Ръководствата на Манчестър Юнайтед и Наполи са много близо до постигането на договорка за нападателя Расмус Хойлунд, твърди италианската преса. Самият футболист е в готовност да лети още днес за Рим, където да премине медицински прегледи преди да завърши трансфера си на “Диего Армандо Марадона”. Вчера са били проведени поредни разговори между двете страни, в които се е получило сериозно сближаване и очакванията са днес да бъдат изчистени последните детайли около сделката. Тя най-вероятно ще е за наем за един сезон плюс опция за откупуването на датчанина, която ще стане задължителна при изпълнението на определени критерии.

🚨 NEW: Hojlund is ready to fly to Italy today and undergo a medical at the Villa Stuart clinic in Rome before signing his Napoli contract.



A definitive agreement between the two clubs was needed. Yesterday was crucial and things have moved in the right direction.#MUFC… pic.twitter.com/vpSu7KDn6f — UtdXclusive (@UtdXclusive) August 29, 2025

Именно такова е желанието на самия Хойлунд, който иска да има повече яснота за бъдещето на своята кариера и не желае да изпада в положението на редица футболисти на “червените дяволи”, които тънат в неяснота в продължение на месеци след завръщането си от наем. За момента не е ясно каква ще бъде евентуалната сума по трансфера на нападателя в Неапол, но най-вероятно тя ще бъде между 40 и 45 милиона евро. “Партенопеите” бяха принудени да търсят спешно решение на проблемите си в атака след контузията на Ромелу Лукаку, която ще го извади от игра в следващите няколко месеца.

