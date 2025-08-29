Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Наполи и Ман Юнайтед близо до договорка, Хойлунд може да лети за Рим още днес

Наполи и Ман Юнайтед близо до договорка, Хойлунд може да лети за Рим още днес

  • 29 авг 2025 | 11:35
  • 1133
  • 0
Наполи и Ман Юнайтед близо до договорка, Хойлунд може да лети за Рим още днес

Ръководствата на Манчестър Юнайтед и Наполи са много близо до постигането на договорка за нападателя Расмус Хойлунд, твърди италианската преса. Самият футболист е в готовност да лети още днес за Рим, където да премине медицински прегледи преди да завърши трансфера си на “Диего Армандо Марадона”. Вчера са били проведени поредни разговори между двете страни, в които се е получило сериозно сближаване и очакванията са днес да бъдат изчистени последните детайли около сделката. Тя най-вероятно ще е за наем за един сезон плюс опция за откупуването на датчанина, която ще стане задължителна при изпълнението на определени критерии.

Именно такова е желанието на самия Хойлунд, който иска да има повече яснота за бъдещето на своята кариера и не желае да изпада в положението на редица футболисти на “червените дяволи”, които тънат в неяснота в продължение на месеци след завръщането си от наем. За момента не е ясно каква ще бъде евентуалната сума по трансфера на нападателя в Неапол, но най-вероятно тя ще бъде между 40 и 45 милиона евро. “Партенопеите” бяха принудени да търсят спешно решение на проблемите си в атака след контузията на Ромелу Лукаку, която ще го извади от игра в следващите няколко месеца.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Коби Мейно пожела да напусне Манчестър Юнайтед

Коби Мейно пожела да напусне Манчестър Юнайтед

  • 29 авг 2025 | 09:54
  • 5003
  • 4
"Моят отбор": Празен кръг за Холанд, Салах спаси точките с асистенция в последната минута

"Моят отбор": Празен кръг за Холанд, Салах спаси точките с асистенция в последната минута

  • 29 авг 2025 | 09:40
  • 1876
  • 1
Влизането на Кайрат в ШЛ ще доведе до нов рекорд

Влизането на Кайрат в ШЛ ще доведе до нов рекорд

  • 29 авг 2025 | 08:18
  • 1362
  • 0
Милан се явява на поправителен след провала на старта

Милан се явява на поправителен след провала на старта

  • 29 авг 2025 | 06:30
  • 3105
  • 1
Нкунку пристигна в Милано

Нкунку пристигна в Милано

  • 29 авг 2025 | 05:26
  • 4358
  • 2
Ал-Итихад предложи 35 млн. евро за бразилец от Зенит

Ал-Итихад предложи 35 млн. евро за бразилец от Зенит

  • 29 авг 2025 | 04:58
  • 3318
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

  • 29 авг 2025 | 10:27
  • 7879
  • 45
Фенербахче уволни Моуриньо

Фенербахче уволни Моуриньо

  • 29 авг 2025 | 10:57
  • 16610
  • 15
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 73795
  • 34
Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 6991
  • 7
Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 29 авг 2025 | 07:45
  • 5274
  • 7
Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

  • 29 авг 2025 | 07:30
  • 4650
  • 5