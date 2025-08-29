Популярни
Аморим: Понякога мразя футболистите си и искам да напусна

  • 29 авг 2025 | 16:33
  • 4377
  • 11
Аморим: Понякога мразя футболистите си и искам да напусна

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим призна, че понякога иска да се откаже от работата си и да напусне клуба, но това е най-вече в следствие на разочарованията. “Червените дяволи” започнаха сезона също толкова разочароващо настоящия сезон, както завършиха предходния, а именно с две поражения и равенство. Кулминация на това бе срамното отпадане в сряда от “Карабао къп” от четвъртодивизионния Гримсби.

“Понякога искам да напусна, а понякога искам да остана тук 20 години. Понякога обичам футболистите си, понякога не искам да съм около тях. Това е нещо, което трябва да променя, но ще бъде трудно.”

След двубоят преди два дни португалецът коментира, че играчите на тима “са били много ясни”, визирайки много слабата игра на своя отбор. Това, естествено, бе интерпретирано от повечето медии като признание, че играчите не желаят да играят за него. На днешната си пресконференция той опита да внесе пояснение относно тези свои изказвания:

“Понякога обичам играчите, понякога ги мразя, но това е моят начин да правя нещата и ще продължа да бъда такъв. В този момент бях много разочарован. Има хора, които казват, че трябва да се държа различно пред камерите, да бъда по-спокоен. Няма да бъдат такъв. Опитвам се да приема чуждото мнение, но ще остана такъв, защото това съм аз и именно това ми дава тази страст, която имам. В този момент бях наистина разочарован. Имахме добра предсезонна подготовка, играехме по-добре, но това бе наистина много разочароващ мач. Сега идва нов двубой.”

В пресата се появиха твърдения, че в следващите десетина дни португалецът ще проведе нови разговори с шефовете на тима относно бъдещето си в клуба. След поражението на финала в Лига Европа от Тотнъм той предложи да напусне без компенсация, но тогава ръководителите на “Олд Трафорд” му гласуваха доверие и го увериха, че той е правилният човек за работата. Той увери, че желае Коби Мейно да остане в клуба, след като вчера стана ясно, че халфът е поискал да бъде пуснат под наем.

“Винаги говоря с шефовете. Сега просто съм фокусиран върху следващия мач с Бърнли. Продължавам да живея ден за ден и мач за мас. Такъв ще бъда през цялото време, така че бъдете готови. Искам Коби Мейно да остане и да се бори за своето място. Имаме нужда от Коби и това няма да се промени. Играчите, които не играят, ще бъдат разочаровани, но ще получат своите възможности. Трябва да се борят за това по време на тренировките през седмицата,” завърши Аморим.

Снимки: Gettyimages

