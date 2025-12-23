Популярни
  Левски
  Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

  23 дек 2025 | 07:51
  • 3878
  • 12

Славният защитник на Левски и националния отбор Николай Илиев коментира изминалата есен и шансовете на "сините" да спечелят титлата. Футболист №1 на България за 1987 година оцени работата на Хулио Веласкес и отправи критика за липсата на доверие към юношите.

„Много е хубаво, че Левски е на първото място. За съжаление, първенството ни е изключително слабо. Този сезон, ако "сините" не могат да станат шампиони, не виждам кога ще се случи скоро", заяви Илиев.

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години
Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

"Според мен, всички отбори горе-долу са на едно ниво. Така че стискам палци и се надявам Левски да вдигне титлата в края на шампионата. Има реален шанс, въпреки че все още нищо не е решено. Лудогорец няма да се откаже от шампионската титла. В битката може би ще се включи и ЦСКА 1948, който в момента е втори", продължи бившият национал.

"Все още е рано. Не е толкова лесно да се предвиди кой ще е шампион. Надявам се това да е Левски и след толкова много години титлата да се завърне на „Герена“. Но в никакъв случай седемте точки разлика на върха не трябва да успокояват сините. Както казах, отборите в първенството са на едно и също ниво. Всеки може да победи другия. Забележете от какви непретенциозни тимове се губят точки. Не виждам постоянство в играта на отборите“, добави Илиев пред „Тема Спорт“.

