  3. Мареска призна за Гарначо, информира за състоянието на Палмър и похвали напускащия Нкунку

  • 29 авг 2025 | 16:40
  • 1177
  • 0

Мениджърът на Челси Енцо Мареска говори пред медиите преди утрешното лондонско дерби срещу Фулъм.

Разбира се, италианецът веднага бе запитан за селекцията и все по-вероятното привличане на Алехандро Гарначо от Манчестър Юнайтед. “Знам, че той е почти тук. Той е играч, чиято позиция е съвсем ясно крило и аз го виждам като крило. Можете да очаквате всичко, трансферният прозорец е отворен - всичко може да се случи и за нови, и за напускащи. Присъединих се към клуба преди година, казвайки, че съм влюбен в състава и той става все по-добър. Така че чувството ми е абсолютно същото”.

Мареска потвърди, че звездата на Челси Коул Палмър е с контузия: “Коул Палмър е аут, трябва да следим ден за ден ситуацията с него. Беноа Бадиашил е аут, Ромео Лавия е аут. Не мисля, че ще се завърнат след паузата за националните отбори, но ще бъдат по-близо до това. Говорих с Томас Тухел, решението е неговото и той реши да не вика Коул, той няма да е на разположение утре. Останалите са добре.

Когато Коул не е в играта, трябва да намерим различни решения. Да се ​​надяваме, че утре ще можем да направим същото.“

За утрешния съперник Мареска се изказа с уважение: “Солидни, добре организирани, играят хубав футбол и не е случайно, че се справят добре. Марко Силва е добър, играчите са добри. Трябва да бъдем внимателни, както винаги“.

Що се отнася до напускащия Кристофър Нкунку, италианецът се изказа ласкаво за напускащия в посока Милан футболист: “Кристо е фантастичен професионалист, на първо място. Единственият проблем е, че на неговата позиция е играч като Коул, така че е трудно за него да получи няколко минути“.

Снимки: Imago

