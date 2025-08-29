Мареска призна за Гарначо, информира за състоянието на Палмър и похвали напускащия Нкунку

Мениджърът на Челси Енцо Мареска говори пред медиите преди утрешното лондонско дерби срещу Фулъм.

Гарначо пристигна в Лондон, Челси и Ман Юнайтед оформиха документите по трансфера

Разбира се, италианецът веднага бе запитан за селекцията и все по-вероятното привличане на Алехандро Гарначо от Манчестър Юнайтед. “Знам, че той е почти тук. Той е играч, чиято позиция е съвсем ясно крило и аз го виждам като крило. Можете да очаквате всичко, трансферният прозорец е отворен - всичко може да се случи и за нови, и за напускащи. Присъединих се към клуба преди година, казвайки, че съм влюбен в състава и той става все по-добър. Така че чувството ми е абсолютно същото”.

"I know that he is around here, I see him as a winger"



Enzo Maresca confirms Alejandro Garnacho is at the Chelsea training ground ahead of joining the club from Manchester United 🔵 pic.twitter.com/OjTEhTFIdc — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 29, 2025

Мареска потвърди, че звездата на Челси Коул Палмър е с контузия: “Коул Палмър е аут, трябва да следим ден за ден ситуацията с него. Беноа Бадиашил е аут, Ромео Лавия е аут. Не мисля, че ще се завърнат след паузата за националните отбори, но ще бъдат по-близо до това. Говорих с Томас Тухел, решението е неговото и той реши да не вика Коул, той няма да е на разположение утре. Останалите са добре.

Когато Коул не е в играта, трябва да намерим различни решения. Да се ​​надяваме, че утре ще можем да направим същото.“

"Cole is out"



Enzo Maresca confirms Cole Palmer will miss tomorrow's match against Fulham with injury 🔵 pic.twitter.com/IKsW9sMhMV — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 29, 2025

За утрешния съперник Мареска се изказа с уважение: “Солидни, добре организирани, играят хубав футбол и не е случайно, че се справят добре. Марко Силва е добър, играчите са добри. Трябва да бъдем внимателни, както винаги“.

🚨Maresca kind words for Nkunku upon joining Milan: "Christo is a fantastic professional, he trained very well, the only problem with Christo was in his position was a player like Cole. They can expect fantastic things (at Milan) because is a fantastic professional and player." pic.twitter.com/tQBQi1CYnD — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) August 29, 2025

Що се отнася до напускащия Кристофър Нкунку, италианецът се изказа ласкаво за напускащия в посока Милан футболист: “Кристо е фантастичен професионалист, на първо място. Единственият проблем е, че на неговата позиция е играч като Коул, така че е трудно за него да получи няколко минути“.

Следвай ни:

Снимки: Imago