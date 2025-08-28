Популярни
  • 28 авг 2025 | 17:29
  • 348
  • 0
Чеферин връчва специална награда на Челси

Президентът на УЕФА Александър Чеферин ще връчи тази вечер преди жребия за Шампионска лига специална награда на Челси. Призът е по повод това, че лондончани станаха първият клуб в историята, който успява да спечели всички клубни турнири на УЕФА.

През миналия сезон тимът на Енцо Мареска триумфира в Лигата на конференциите, след като победи с 4:1 Бетис на финала, и така събра пълния комплект от отличия от евротурнирите. Преди това Челси имаше във витрината си и две купи в Шампионската лига, две в Лига Европа и две КНК. През това лято "сините" добавиха и трофея от Световното клубно първенство, макар че този турнир е под егидата на ФИФА.

Тази вечер в Монако на жребия се очаква да присъства и собственикът на Челси Тод Боели.

