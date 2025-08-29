Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Гарначо ще е четвъртият най-скъп изходящ трансфер на Манчестър Юнайтед

Гарначо ще е четвъртият най-скъп изходящ трансфер на Манчестър Юнайтед

  • 29 авг 2025 | 02:00
  • 667
  • 0
Гарначо ще е четвъртият най-скъп изходящ трансфер на Манчестър Юнайтед

Световният клубен шампион Челси постигна споразумение с Манчестър Юнайтед за привличането на Алехандро Гарначо. Това съобщи журналистът Фабрицио Романо.

Сделката ще бъде на стойност приблизително 46 млн. евро, като в тази сума влизат и бонуси. Освен това, Юнайтед ще получи 10% от следващата продажба на крилото. Аржентинският национал ще подпише договор за седем години със "сините" от Лондон.

Трансферът ще е един от най-скъпите в историята на Манчестър Юнайтед. “Червените дяволи” са продавали за повече пари само Кристиано Роналдо (94 млн. евро), Ромелу Лукаку (74 млн. евро) и Анхел Ди Мария (63 млн. евро).

Към Гарначо имаше интерес от клубове от Саудитска Арабия и от Байерн (Мюнхен), но той се надяваше да отиде в Челси, каквато ще е развръзката след повече от месец преговори.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Панатинайкос оцеля в Турция и се класира за ЛЕ

Панатинайкос оцеля в Турция и се класира за ЛЕ

  • 28 авг 2025 | 22:00
  • 1737
  • 0
Крайни резултати от плейофите в Лига на конференциите

Крайни резултати от плейофите в Лига на конференциите

  • 29 авг 2025 | 00:39
  • 13441
  • 7
Крайни резултати от плейофа в Лига Европа

Крайни резултати от плейофа в Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 23:55
  • 16989
  • 2
Меси: Мачът с Венецуела ще бъде много специален за мен

Меси: Мачът с Венецуела ще бъде много специален за мен

  • 28 авг 2025 | 21:31
  • 1857
  • 2
Синът на Гудьонсен подпечата мястото на Малмьо в Лига Европа

Синът на Гудьонсен подпечата мястото на Малмьо в Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 21:27
  • 1336
  • 0
Германски треньор е наказан заради участие в манипулирането на мач

Германски треньор е наказан заради участие в манипулирането на мач

  • 28 авг 2025 | 21:16
  • 1114
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 172695
  • 996
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 80744
  • 128
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 13390
  • 4
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 56029
  • 42
Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

  • 28 авг 2025 | 23:10
  • 12789
  • 63
Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

  • 28 авг 2025 | 18:30
  • 61429
  • 38