Гарначо ще е четвъртият най-скъп изходящ трансфер на Манчестър Юнайтед

Световният клубен шампион Челси постигна споразумение с Манчестър Юнайтед за привличането на Алехандро Гарначо. Това съобщи журналистът Фабрицио Романо.

Сделката ще бъде на стойност приблизително 46 млн. евро, като в тази сума влизат и бонуси. Освен това, Юнайтед ще получи 10% от следващата продажба на крилото. Аржентинският национал ще подпише договор за седем години със "сините" от Лондон.

Трансферът ще е един от най-скъпите в историята на Манчестър Юнайтед. “Червените дяволи” са продавали за повече пари само Кристиано Роналдо (94 млн. евро), Ромелу Лукаку (74 млн. евро) и Анхел Ди Мария (63 млн. евро).

Към Гарначо имаше интерес от клубове от Саудитска Арабия и от Байерн (Мюнхен), но той се надяваше да отиде в Челси, каквато ще е развръзката след повече от месец преговори.

