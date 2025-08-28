Популярни
Милан чака Нкунку за медицински прегледи

  • 28 авг 2025 | 22:18
  • 152
  • 0
Милан е все по-близо до постигане на споразумение за привличането на нападателя на Челси Кристофър Нкунку за около 36 милиона паунда. 27-годишният футболист, който е излишен играч на „Стамфорд Бридж“, е получил разрешение да пътува до Италия за медицински прегледи.

Преминаването в Серия “А” слага край на две разочароващи години, които последваха трансфера на Нкунку от РБ Лайпциг за 52 милиона паунда през 2023 година, като контузията сериозно наруши първия му сезон, преди да се затрудни да пробие в отбора в миналата кампания под ръководството на Енцо Мареска.

Милан и Челси се разбраха за Нкунку
Милан и Челси се разбраха за Нкунку

Французинът не беше в състава за нито един от първите два мача на „сините“ от сезона в Премиър лийг, като Мареска ясно заяви, че не е част от плановете му.

Нкунку можеше да продължи кариерата си и в Байерн (Мюнхен). Той дори уточни личните си условия, но баварците го искаха само под наем.

Снимки: Gettyimages

