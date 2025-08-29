Тотнъм изпревари Челси и се разбра за нидерландски национал от РБ Лайпциг

Ръководството на РБ Лайпциг е приело офертата на Тотнъм на стойност 60 милиона евро за Чави Симонс, информира трансферният експерт Фабрицио Романо. Лондончани са получили много окуражаващи знаци от самия играч и именно това е довело до решението на “шпорите” да се включат в битката за играча. Очаква се още днес Симонс да лети за английската столица, където да премине задължителните медицински прегледи и да подпише своя договор с новия си отбор. Личните условия на играча не се очаква да бъдат проблем за Тотнъм.

Нидерландският плеймейкър бе смятан в продължение на седмици за почти сигурно ново попълнение на Челси, но в крайна сметка от РБ Лайпциг и “сините” така и не успяха да достигнат до договорка относно трансферната цена на футболиста.

Тотнъм предложи на РБ Лайпциг това, което германският клуб иска за Симонс

