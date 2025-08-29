Барса вдигна цената на Фермин Лопес, за да откаже Челси

Предстоят натоварени последни дни от летния трансферен прозорец за Барселона, като един от казусите за решаване е свързан с Фермин Лопес. Офанзивният халф привлече интереса на Челси и лондончани ще направят всичко възможно да го привлекат до понеделник.

В Барса са отворени за продажбата на Фермин, но само ако самият играч поиска да напусне. Към този момент той не е изразил такова желание, но не е изключено да реши, че трансфер на "Стамфорд Бридж" е най-доброто решение за кариерата му.

Темата "Фермин Лопес" е на дневен ред в Челси

По-рано през седмицата се появи информация, че Барселона ще приеме оферта от 70 милиона евро за Фермин, но това вече не е така. Поради малкото време до края на летния трансферен прозорец, каталунците са решили да увеличат исканата цена на 90 милиона евро, съобщи "Мундо Депортиво".

Посланието е ясно: клубът не иска да продава Фермин Лопес. Ханзи Флик цени много 22-годишния играч и ръководството е готово да подкрепи своя треньор по този въпрос. Въпреки това, евентуална изгодна оферта ще бъде обсъдена.

