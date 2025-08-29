Слот: След първите мачове не изглежда да се нуждаем от още попълнения, но ако можем, ще се подсилим

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот говори пред медиите преди неделното дерби от Премиър лийг срещу Арсенал.
Нюкасъл успя! Намери нападател, за да може Исак да отиде в Ливърпул
Разбира се, нидерландският специалист отново бе запитан за звездата на Нюкасъл Александър Исак, в контекста на това, че “свраките” най-вероятно ще привлекат нападателя на Щутгарт Ник Волтемаде.
“Ако е вярно, Нюкасъл ще привлече нов нападател и това е много хубаво за Еди Хау, защото Антъни Гордън е наказан, а Исак не е тренирал.Казах след понеделник вечерта, че мога да направя смяна, за да повлияя на играта и както винаги, се опитваме да подпишем с играчи, които могат да ни помогнат. Но няма причина след първите два мача да се оплакваме и да мислим, че се нуждаем от повече.
Но ако можем да подсилим отбора, ще се опитаме да го направим, ако е за правилните пари и правилния играч. Да видим дали ще направим нещо и ако можем, какво можем да направим“, започна Слот.
За мача с Арсенал мениджърът на Ливърпул подчерта силата на съперника при статични положения и че мърсисайдци трябва да подобрят играта си в отбрана: “Трябва да направим много, защото се изправяме срещу много силен отбор, който вече беше наистина добър миналия сезон и подобри състава си много през лятото. Нещото, което се откроява за тях и в негативен смисъл за нас, е, че допуснахме четири гола от статични положения, включително мача с Билбао, и това е една от силните им страни.
Виждате колко добре са управлявани от Микел, те работят заедно от пет години и могат да играят почти във всеки стил. Допускането на голове от статични положения е част, която трябва да подобрим, в което бяхме наистина добри миналия сезон, така че няма паника. Двата тима си приличаме доста, играта им не се е променила чак толкова с новите попълнения. Може би известна разлика е Гьокереш, който играе ролята на таран”.
“Екитике? Той вече оказа голямо влияние върху атакуващата част от играта ни, така че не само вкарва голове, но и е част от ситуациите за изграждане на атака, където той е някой, който започва атаката. Най-важният отговор на това какво може да подобри е неговата форма. Очаквам да прави много повече без топката, отколкото вече прави, защото вече работи усилено”, добави Слот.
Мениджърът на Ливърпул разкри още, че в тима няма нови контузии: “Нямаме контузии. МакАлистър започна да тренира отново, Вирджил Ван Дайк е добре. Позитивното е, че Конър Брадли имаше само една или две тренировки преди мача с Нюкасъл, а сега тренира през цялата седмица”.