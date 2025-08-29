Популярни
  2. Ливърпул
  3. Слот: След първите мачове не изглежда да се нуждаем от още попълнения, но ако можем, ще се подсилим

Слот: След първите мачове не изглежда да се нуждаем от още попълнения, но ако можем, ще се подсилим

  • 29 авг 2025 | 11:47
  • 2157
  • 3

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот говори пред медиите преди неделното дерби от Премиър лийг срещу Арсенал.

Нюкасъл успя! Намери нападател, за да може Исак да отиде в Ливърпул
Нюкасъл успя! Намери нападател, за да може Исак да отиде в Ливърпул

Разбира се, нидерландският специалист отново бе запитан за звездата на Нюкасъл Александър Исак, в контекста на това, че “свраките” най-вероятно ще привлекат нападателя на Щутгарт Ник Волтемаде.

“Ако е вярно, Нюкасъл ще привлече нов нападател и това е много хубаво за Еди Хау, защото Антъни Гордън е наказан, а Исак не е тренирал.Казах след понеделник вечерта, че мога да направя смяна, за да повлияя на играта и както винаги, се опитваме да подпишем с играчи, които могат да ни помогнат. Но няма причина след първите два мача да се оплакваме и да мислим, че се нуждаем от повече.

Но ако можем да подсилим отбора, ще се опитаме да го направим, ако е за правилните пари и правилния играч. Да видим дали ще направим нещо и ако можем, какво можем да направим“, започна Слот.

За мача с Арсенал мениджърът на Ливърпул подчерта силата на съперника при статични положения и че мърсисайдци трябва да подобрят играта си в отбрана: “Трябва да направим много, защото се изправяме срещу много силен отбор, който вече беше наистина добър миналия сезон и подобри състава си много през лятото. Нещото, което се откроява за тях и в негативен смисъл за нас, е, че допуснахме четири гола от статични положения, включително мача с Билбао, и това е една от силните им страни.

Виждате колко добре са управлявани от Микел, те работят заедно от пет години и могат да играят почти във всеки стил. Допускането на голове от статични положения е част, която трябва да подобрим, в което бяхме наистина добри миналия сезон, така че няма паника. Двата тима си приличаме доста, играта им не се е променила чак толкова с новите попълнения. Може би известна разлика е Гьокереш, който играе ролята на таран”.

Екитике? Той вече оказа голямо влияние върху атакуващата част от играта ни, така че не само вкарва голове, но и е част от ситуациите за изграждане на атака, където той е някой, който започва атаката. Най-важният отговор на това какво може да подобри е неговата форма. Очаквам да прави много повече без топката, отколкото вече прави, защото вече работи усилено”, добави Слот.

Мениджърът на Ливърпул разкри още, че в тима няма нови контузии: “Нямаме контузии. МакАлистър започна да тренира отново, Вирджил Ван Дайк е добре. Позитивното е, че Конър Брадли имаше само една или две тренировки преди мача с Нюкасъл, а сега тренира през цялата седмица”.

