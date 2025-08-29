ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Ливърпул - Арсенал

Този уикенд Анжи и Деси обличат фланелките на два от най-големите английски клуба и се впускат в ожесточен спор кой ще излезе победител от голямото дерби между Арсенал и Ливърпул.

Анжи е твърдо убедена, че този път „артилеристите“ няма как да пропуснат шанса да ударят съперника и предрича победа за Арсенал. Деси обаче не остава длъжна – напомня, че Ливърпул е на върха, шампионският дух е жив и категорично предвижда тежко разочарование за феновете на Арсенал.

Двете не спират да се закачат – от „юношките, които спасяват мачове“, през скъпите трансфери, чак до шведа, който май не е точно швед. Едно е сигурно – напрежението расте, а прогнозите им са коренно противоположни!

Чия прогноза ще се окаже вярна? Ще бъде ли тъжна неделята за Арсенал? Гледайте видеото в социалните ни мрежи и споделете вашите предположения!