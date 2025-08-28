Започна жребият в Шампионската лига, следете всичко тук

Започна жребият за новия сезон в основната фаза на Шампионската лига. 36-те отбора, които участват в него, са разделени в четири урни на базата на техните индивидуални коефициенти. Разбира се, изключение прави победителят от последния сезон Пари Сен Жермен, който е поставен на първо място в първа урна.

За втора поредна година Sportal.bg ще ви предоставя изключителната възможност в реално време да следите всичко най-интересно в късните мачове (от 22:00 часа) чрез платформата Champions TV. По време на мачовете от основната фаза на УЕФА Шампионска лига феновете ще имат възможност да гледат на живо комбинирано предаване с головете и най-интересните моменти в реално време - https://btvsport.sportal.bg/championstv и maxsport.sportal.bg/championst.

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

В първа урна са европейският шампион Пари Сен Жермен, Реал Мадрид, Манчестър Сити, Байерн (Мюнхен), Ливърпул, Интер, Челси, Борусия (Дортмунд) и Барселона. Миналите през плейофи Бенфика и Брюж са във втора урна. Там са още Арсенал, Байер (Леверкузен), Атлетико Мадрид, Аталанта, Виляреал, Ювентус и Айнтрахт (Франкфурт).

Победителят в Лига Европа Тотнъм е в трета урна заедно с ПСВ Айндховен, Аякс, шампиона на Италия Наполи, Спортинг, Олимпиакос, Славия (Прага), Бодьо/Глимт и Марсилия. Норвежците, базирани в полярния кръг, са отборът, намиращ се най-северно в историята на Шампионската лига. Бодьо ще дебютира в турнира, а в четвърта урна има още трима дебютанти. Това са Кайрат от Казахстан, кипърският Пафос и Роял Юнион СЖ от Белгия. Заедно с тях в тази урна са ФК Копенхаген, Монако, Галатасарай, Карабах, Атлетик Билбао и Нюкасъл.

На жребия 36-те отбора ще бъдат изтеглени ръчно, а след това автоматичен софтуер ще определи техните съперници на случаен принцип, както и в кои мачове ще са домакини и в кои гости. Всеки един от отборите ще изиграе общо осем мача - по два двубоя срещу тимове от четирите урни, един като домакин и един като гост.

По принцип в тази фаза не може два отбора от една страна да играят един срещу друг, както не може и един тим да има повече от два съперника от една и съща асоциация.

Двубоите от първия кръг ще се изиграят между 16-и и 18-и септември, а първата фаза ще завърши на 28 януари.

Финалът на турнира на 30 май в Будапеща, като УЕФА вече обяви, че началният час ще бъде 19:00.

Историческа промяна, свързана с финала в Шампионската лига