  • 25 авг 2025 | 20:53
  • 5506
  • 5
Съставите на Нюкасъл и Ливърпул, Собослай ще играе в защитата на гостите

Нюкасъл приема Ливърпул в интригуващ сблъсък от втория кръг на Премиър Лийг. Последните седмици двата клуба бяха в центъра на вниманието заради сагата около Александър Исак. Нападателят на "свраките" отказва да играе за клуба и иска да премине в Ливърпул. Това е причината той да пропусне и днешния двубой.

На "Сейнт Джеймсис Парк" двата отбора често правят изключително вълнуващи мачове. Миналия сезон срещата завърши 3:3, а предишния сезон мърсисайдци спечелиха с 2:1 след два късни гола на Дарвин Нунес, въпреки че играха с човек по-малко в голяма част от двубоя. През март пък Нюкасъл победи този съперник на финала за Купата на Лигата.

В отсъствието на Исак Нюкасъл не разполага с изявен централен нападател. Еди Хау отново ще разчита на Антъни Гордън на върха на атаката. Мениджърът не е направил нито една промяна от мача с Астън Вила (0:0) на старта на сезона. Новото попълнение Джейкъб Рамзи е на резервната скамейка.

Ливърпул е без контузения Джереми Фримпонг. Арне Слот е избрал Доминик Собослай да започне като десен краен защитник. Конър Брадли и Джо Гомес са на пейката, но очевидно не са в оптимална кондиция за цял мач. Райън Гравенберх се завръща в тима след наказание. Къртис Джоунс също е титуляр, а Алексис Мак Алистър не е в групата, тъй като партньорката му очаква всеки момент да роди.

НЮКАСЪЛ - ЛИВЪРПУЛ

НЮКАСЪЛ: Поуп, Трипиър, Бърн, Шер, Ливраменто, Бруно Гимараеш, Жоелинтон, Тонали, Еланга, Гордън, Барнс
ЛИВЪРПУЛ: Алисон, Собослай, Ван Дайк, Конате, Керкез, Гравенберх, Джоунс, Виртц, Гакпо, Екитике, Салах

Снимки: Imago

