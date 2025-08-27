Силният старт на Екитике в Ливърпул не му донесе място в националния отбор

Очаквано новият нападател на Ливърпул Юго Екитике не получи повиквателна за националния отбор на Франция за старта на световните квалификации. Независимо че започна силно кариерата си на “Анфийлд”, 23-годишният футболист не попадна в списъка на Дидие Дешан.

Екитике по принцип все още няма двубои за мъжкия състав на "петлите", като е бил част само от различните юношески и младежки формации. По принцип нападателя още има възможност да заиграе и за Камерун, тъй като баща му е камерунец.

Иначе извън групата на Дешан сега са оставени още популярни имена като Уарен Заир-Емери и Рандал Коло Муани от Пари Сен Жермен, Бенжамен Павар от Интер и др. Вместо това на дебютна повиквателна се радва талантливият Манес Аклиуш от Монако. В групата е и Адриен Рабио, независимо че наскоро се сби със съотборник в Марсилия и клубът го извади от състава.

Французите започват с двубой срещу Украйна във Вроцлав на 5 септември, а после на 9 септември приемат Исландия на “Парк де Пренс”. Азербайджан е другият отбор в групата.