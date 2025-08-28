Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул е склонен да даде Цимикас на Рома

Ливърпул е склонен да даде Цимикас на Рома

  • 28 авг 2025 | 11:48
  • 1118
  • 0

Левият защитник на Ливърпул Константинос Цимикас е близо до трансфер в Рома. 29-годишният гръцки национал иска да премине при римските “вълци”, като става дума за наем до края на сезона. Мърсисайдци пък са склонни да го пуснат и са информирали за това италианските си колеги.

От Рома обаче все обмислят този ход, тъй като биха искали да имат и опция за постоянното закупуване на бранителя, за което двата клуба все още не са постигнали договорка.

Цимикас трудно може да се пребори за титулярно място в Ливърпул в конкуренцията на Андрю Робъртсън и новото попълнение Милош Керкез, така че гъркът е склонен да смени отбора. Интерес към него имаше и от Нотингам Форест, но на този етап той предпочита да премине в Рома.

Цимикас прекара пет сезона в състава на Ливърпул, като записа общо 115 мача с 18 асистенции в тях, но нито едно попадение. С екипа на "червените" той спечели веднъж Висшата лига, веднъж ФА Къп, два пъти “Карабао Къп” и игра един финал в Шампионската лига.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Меси се завърна и класира Интер Маями на финал за Купата на лигата

Меси се завърна и класира Интер Маями на финал за Купата на лигата

  • 28 авг 2025 | 08:08
  • 6348
  • 3
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 5322
  • 2
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 9478
  • 10
Последни битки на прага на Лигата на конференциите

Последни битки на прага на Лигата на конференциите

  • 28 авг 2025 | 07:48
  • 4935
  • 3
Вълнуващи сблъсъци за последните 11 места в Лига Европа

Вълнуващи сблъсъци за последните 11 места в Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:16
  • 5033
  • 0
Сабаленка се справи с Кудреметова по пътя към третия кръг

Сабаленка се справи с Кудреметова по пътя към третия кръг

  • 28 авг 2025 | 06:34
  • 1278
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 26400
  • 77
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 15714
  • 22
Левски търси чудото в Нидерландия

Левски търси чудото в Нидерландия

  • 28 авг 2025 | 06:30
  • 15628
  • 119
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 5322
  • 2
Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:05
  • 7390
  • 15
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 9478
  • 10