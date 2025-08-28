Ливърпул е склонен да даде Цимикас на Рома

Левият защитник на Ливърпул Константинос Цимикас е близо до трансфер в Рома. 29-годишният гръцки национал иска да премине при римските “вълци”, като става дума за наем до края на сезона. Мърсисайдци пък са склонни да го пуснат и са информирали за това италианските си колеги.

От Рома обаче все обмислят този ход, тъй като биха искали да имат и опция за постоянното закупуване на бранителя, за което двата клуба все още не са постигнали договорка.

🚨🟡🔴 Liverpool have informed AS Roma tonight about Kostas Tsimikas now available on straight loan.



Roma are considering whether to proceed and get deal done as they wanted a buy option clause.



Tsimikas, pushing a lot as he wants Roma. pic.twitter.com/vQc7JQ43el — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025

Цимикас трудно може да се пребори за титулярно място в Ливърпул в конкуренцията на Андрю Робъртсън и новото попълнение Милош Керкез, така че гъркът е склонен да смени отбора. Интерес към него имаше и от Нотингам Форест, но на този етап той предпочита да премине в Рома.

Цимикас прекара пет сезона в състава на Ливърпул, като записа общо 115 мача с 18 асистенции в тях, но нито едно попадение. С екипа на "червените" той спечели веднъж Висшата лига, веднъж ФА Къп, два пъти “Карабао Къп” и игра един финал в Шампионската лига.

