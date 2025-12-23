Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Sesame НБЛ продължава с предпразничен кръг

  • 23 дек 2025 | 07:00
  • 1278
  • 0
Ден преди Бъдни вечер ще се изиграят петте срещи от 13-тия кръг на Sesame Национална баскетболна лига.

В 13:00 часа Академик Бултекс 99 приема Миньор 2015 в единствения по-ранен двубой от днешната програма.

В 18:00 часа Ботев Враца се изправя срещу Черно море Тича, а половин час по-късно Шумен ще направи нов опит да грабне първа победа за сезона. Съперник на водения от Росен Барчовски тим ще бъде Берое Стара Загора.

В 19:00 ч. Левски посреща в столицата шампиона Рилски спортист, а четвърт час по-късно Локомотив Пловдив приема водача в класирането Балкан.

