  3. Кай Хавертц претърпя успешна операция на коляното

  • 29 авг 2025 | 11:14
  • 1215
  • 0

Нападателят на Арсенал Кай Хавертц претърпя операция на коляното, съобщиха от “артилеристите”. Английският клуб се надява, че футболистът няма да отсъства дълго време.

Хавертц пропусна победата на Арсенал с 5:0 срещу Лийдс на "Емиратс" миналата събота поради контузия, която получи след успеха над Манчестър Юнайтед през първия уикенд на Висшата лига.

Германският национал е претърпял "лека хирургическа процедура", както бе описана операцията от лондончани. От Арсенал смятат, че футболистът ще отсъства седмици, а не месеци.

26-годишният Кай Хавертц отсъства от терените три месеца през миналия сезон след операция на подколянното сухожилие.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Ливърпул - Арсенал
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Ливърпул - Арсенал

"След контузията на коляното в последния ни мач срещу Манчестър Юнайтед на 17 август, последвалите оценки и специализирани прегледи на Кай потвърдиха, че ще се наложи операция. Той претърпя успешна малка хирургическа процедура. Футболистът скоро ще започне програмата за възстановяване и рехабилитация, като всички сме изцяло концентрирани върху подкрепата към него, за да се гарантира, че той ще се върне в максимална форма възможно най-скоро", гласи изявлението на Арсенал.

Контузията на Хаверц ускори решението на клуба да привлече Еберечи Езе от Кристъл Палас. Английският национал беше представен на публиката на "Емиратс" преди победата на Арсенал над Лийдс и ще бъде готов да дебютира срещу Ливърпул на "Анфийлд" в неделя.

Снимки: Imago

