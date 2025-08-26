Популярни
  3. Норвегия зарадва феновете на Арсенал

  • 26 авг 2025 | 18:06
Капитанът на Арсенал Мартин Йодегор бе извикан в състава на националния отбор на Норвегия за предстоящите две световни квалификации през септември. Включването на полузащитника е ясна индикация, че неговото физическо състояние е добро, въпреки контузията в рамото, която получи в двубоя с Лийдс през уикенда. Тогава той бе заменен още през първото полувреме, което породи спекулации, че ще пропусне и предстоящото в неделя дерби между Ливърпул и Арсенал.

Норвегия, която е лидер в квалификационната си група, приема Финландия на 4 септември, а пет дни по-късно в Осло пристига и тимът на Молдова. Ако запази първото си място, Норвегия ще се класира на Световно първенство за пръв път след 1998 година.

В същото време травмата на Букайо Сака, получена в същия двубой на Арсенал, е по-сериозна и той няма да играе за период до 4 седмици.

