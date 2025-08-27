Германия без Хавертц в световните квалификации

Популярни
  27 авг 2025
Кай Хавертц няма да играе за Германия в квалификационните мачове за Мондиал 2026 срещу Словения и Северна Ирландия през септември, съобщават от футболната федерация на страната. Нападателят на Арсенал се контузи по време на победата с 1:0 срещу Манчестър Юнайтед в двубой от Висшата английска лига преди осем дни и пропусна следващата среща с Лийдс, спечелена с 5:0.

"Той няма да успее да се възстанови от контузията в коляното. Не знаем как ще се развият нещата в следващите седмици. Не сме сигурни дали се нуждае от операция или ще бъде лекуван консервативно", каза директорът на националния отбор на Германия Руди Фьолер пред медиите.

26-годишният Хавертц беше извън игра за повече от три месеца, след като получи контузия и през февруари.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета е категоричен, че нападателят се нуждае от повече тестове и изследвания в следващите дни, за да се определи състоянието му.

"Артилеристите" привлякоха нападателя Еберечи Езе от Кристъл Палас в опит да подсилят нападението си през новия сезон, в който имат актив от 6 точки след 2 изиграни кръга.

Снимки: Gettyimages

