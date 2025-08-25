Разкриха следващата цел на Арсенал и Тотнъм, клаузата му е 60 млн. евро

Арсенал работи по привличането на защитника Пиеро Инкапие от Байер (Леверкузен), съобщи ексклузивно “Атлетик”. За тази цел обаче преди това клубът трябва да продаде играчи преди затварянето на летния трансферен прозорец, което ще стане точно след седмица (1 септември). Според Фабрицио Романо Тотнъм също иска въпросния играч, като дори е отправил оферта за наем с клауза за задължително откупуване срещу 60 млн. евро през лятото на 2026 г.

Инкапие има договор с Леверкузен до юни 2029 г., но иска да напусне и е информирал клуба от Бундеслигата за своето желание. Германците предпочитат да задържат 23-годишния еквадорец, освен ако не бъде активирана освобождаващата клауза в договора му на стойност 60 милиона евро, макар че се правят усилия сумата да бъде намалена до по-реалистична пазарна стойност.

Обичайно той играе като ляв централен защитник, но може да бъде използван и като ляв бек. Той се присъедини към Леверкузен от аржентинския клуб Талерес през лятото на 2021 г. В рамките на четири сезона в Германия Инкапие има 166 мача за Леверкузен, както и 46 участия за националния отбор на Еквадор. Защитникът взе участие и в първите два мача на “аспирините” от новия сезон. Това лято той беше искан от Атлетико Мадрид, а през годините интерес проявяваха Ливърпул и Тотнъм.

Инкапие предпочита да се присъедини към Арсенал, а английският клуб е готов да направи ход за него, ако се осъществят продажби. Защитникът изглеждаше разстроен на терена след загубата с 1:2 от Хофенхайм в събота.

Гласеният за напускане на “Емиратс” Якуб Кивиор е цел на Порто, а сред другите футболисти на Арсенал, които могат да си тръгнат, са Олександър Зинченко, Фабио Виейра и Рийс Нелсън.

Това лято Леверкузен вече се раздели с няколко основни футболисти, донесли последните успехи на отбора - Флориан Виртц, Джереми Фримпонг, Амин Адли, Гранит Джака и Йонатан Та, както и с наставника Чаби Алонсо.