Арсенал с изненадваща оферта за защитник на Жирона

Арсенал е отправил оферта към Жирона за бранителя Арнау Мартинес. Според журналиста Санти Ауна предложението е било на стойност 8 милиона евро плюс допълнителни два милиона под формата на бонуси. В договора на 22-годишния десен бек, който може да играе и като централен защитник, по принцип има освобождаваща клауза в размер на 14 милиона евро. Контрактът му изтича след две години, а интерес към него проявяваха Наполи и Уест Хам.

През сезон 2024/2025 испанският младежки национал отбеляза три гола и е направи три асистенции в 39 мача във всички турнир. Мартинес започва да тренира футбол в академията на Барселона, след което преминава през школите на Оспиталитет и Жирона.

Арсенал вече привлече седем ново попълнения през това лято, като клубът похарчи 267 милиона паунда за тях.

🚨EXCL: 🔴⚪️🇪🇸 #Liga |



❗️Arsenal approach Girona for Arnau Martínez with a proposal.



💰 Transfer fee of €8M + €2M of bonuses included.https://t.co/iCIHesNi6u pic.twitter.com/Rv2N8wd8IO — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 25, 2025

Снимки: Imago