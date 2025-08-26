Арсенал с изненадваща оферта за защитник на Жирона

Арсенал е отправил оферта към Жирона за бранителя Арнау Мартинес. Според журналиста Санти Ауна предложението е било на стойност 8 милиона евро плюс допълнителни два милиона под формата на бонуси. В договора на 22-годишния десен бек, който може да играе и като централен защитник, по принцип има освобождаваща клауза в размер на 14 милиона евро. Контрактът му изтича след две години, а интерес към него проявяваха Наполи и Уест Хам.
През сезон 2024/2025 испанският младежки национал отбеляза три гола и е направи три асистенции в 39 мача във всички турнир. Мартинес започва да тренира футбол в академията на Барселона, след което преминава през школите на Оспиталитет и Жирона.
Арсенал вече привлече седем ново попълнения през това лято, като клубът похарчи 267 милиона паунда за тях.
Снимки: Imago