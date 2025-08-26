Арсенал се разбра с Инкапие, иска го под наем със задължителна опция

Бранителят на Байер (Леверкузен) Пиеро Инкапие е договорил личните си условия с Арсенал и изчаква двата клуба да се споразумеят за условията на трансфера му. Според Фабрицио Романо лондончани подготвят оферта за привличане под наем на еквадореца с опция за задължително закупуване. В договора на Инкапие с Байер има освобождаваща клауза в размер на 60 милиона евро.
Ако успее да го привлече, Арсенал ще нанесе втори удар върху големия си градски съперник Тотнъм, който също искаше да провлече Инкапие. Преди няколко дни същото се случи и с Еберечи Езе.
Междувременно в Арсенал е пристигнала и официалната оферта от Порто за Якуб Кивиор. Тя е обща стойност над 25 милиона евро, като става дума за наем със задължителна опция за закупуване.