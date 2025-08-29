Ден 3 на ЕвроБаскет: Германия и Сърбия гледат към нови победи

Популярни
Европейското първенство продължава с 6 срещи от третия ден на шампионата. В 13:30 часа световният първенец Германия излиза срещу Швеция в търсене на втора поредна победа, след като разгроми на старта Черна гора. Шведите пък загубиха драматично скандинавското дерби с един от съдомакините Финландия в първата си среща.

В 14:45 часа Турция се изправя срещу Чехия, а в 16:30 Литва ще премери сили с Черна гора. Турция и Литва вече имат по една победа дотук, а Чехия разочарова срещу Португалия.

Естония играе с друг от съдомакините Латвия от 18:00 часа, като двата отбора се надяват да запишат първа победа. В 20:30 Финландия излиза срещу Великобритания, а от 21:15 часа един от топфаворитите за трофея Сърбия ще срещне Португалия. Никола Йокич и компания се разправиха с Естония в първия си мач.

