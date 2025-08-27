Започнаха битките на ЕвроБаскет 2025

Започна Европейското първенство по баскетбол за мъже. Шампионът се провежда в 4 държави - Кипър, Финландия, Полша и Латвия. Битката за трофея приключва на 14 септември с финала в Рига.

България за съжаление не успя да намери място на големия баскетболен форум.

В първата среща от първенството Великобритания се изправя срещу Литва от 13:30 часа българско време.

Следва двубоят Чехия - Португалия (14:45), а световният първенец Германия излиза срещу Черна гора от 16:30 часа. Селекционерът на Маншафта Алекс Мумбру бе хоспитализиран заради здравословен проблем непосредствено преди старта на шампионата и вероятно няма да може да води днес германците.

Латвия - Турция (18:00 часа) е сред най-интригуващите двубош в първия ден на турнира.

Малко след това, в 20:30, съдомакинът Финландия излиза в скандинавско дерби срещу Швеция, а в последния мач от програмата за днес фаворитът Сърбия ще има за съперник Естония от 21:15 часа.