Литва не даде шанс на Черна гора

  • 29 авг 2025 | 18:38
Литва не даде шанс на Черна гора

Литва съкруши Черна гора с 94:67 в мач от Група B на ЕвроБаскет 2025. В Тампере литовците установиха контрол върху развоя на срещата още от първата четвърт и не изпуснаха инициативата. Те натрупаха аванс от 19 точки на почивката, като голямата им звезда Йонас Валанчунас бе "под пара" от зоната за три точки. В последния период преднината на Литва достигна 32 точки, но крайна сметка прибалтийците спечелиха "само" с 27 точки разлика за втората си поредна победа, след като в първия си двубой подчиниха Великобритания. За Черна гора пък това е второ поредно гръмко поражение, след като тимът загуби от Германия с 30 точки разлика.

Рокас Йокубайтис впечатли с дабъл-дабъл за Литва днес - 21 точки и 12 асистенции, като към тях добави 3 откраднати топки. Валанчунас записа 19 точки и 5 борби за едва 13 минути игра, а за Черна гора центърът на Чикаго Булс Никола Вучевич се отчете с 20 точки, 10 борби и 4 асистенции. Джордже Йованович пък вкара 13 точки.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Снимки: Imago

